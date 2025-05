Noboa y González queman sus últimos cartuchos en reñida contienda de elección presidencial

Quito, 2 feb (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y su principal rival, la correísta Luisa González, queman sus últimas cartuchos en la campaña electoral para los comicios generales que dentro de una semana definirán el escenario político del país andino para los próximos cuatro años.

El fin de semana, Noboa, quien busca el apoyo ciudadano para gobernar Ecuador hasta 2029, recorrió zonas de la provincia costera de Manabí, que tradicionalmente ha sido bastión del correísmo, y también estuvo en las provincias de Azuay y El Oro.

Noboa lideró recorridos donde sus seguidores repetían con insistencia "una sola vuelta" en referencia a su deseo de que gane en las elecciones del próximo domingo, en las que otros quince candidatos también buscan la Presidencia.

Dee ser necesaria, la segunda vuelta se celebraría el 13 de abril con los dos candidatos presidenciales más votados, en caso de que ninguno logre la mitad más uno de los votos válidos, o el 40 % y una diferencia de al menos diez puntos porcentuales sobre el resto.

Para poder hacer campaña, Noboa dejó por cuarta vez la Presidencia en manos de la secretaria de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia, Cynthia Gellibert, a quien designó como vicepresidenta "encargada", en medio del distanciamiento que mantiene con Verónica Abad, que es la vicepresidenta elegida en las urnas en 2023.

Banderas del movimiento Acción Democrática Nacional, figuras de Noboa hechas en cartón y camisetas con el rostro del candidato pusieron color en los recorridos que realizó este fin de semana.

Por su parte, González se desplazó por provincias como Santo Domingo de los Tsáchilas, donde ya hizo el cierre de campaña, además de Quito.

González, aspirante del movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), agradeció a sus seguidores haberla esperado a pie firme bajo la lluvia, e imploró "que el Señor bendiga y derrame las bendiciones sobre Ecuador".

"Las situación que vivimos -dijo- no es fácil, como no es fácil la lluvia que estamos aguantando ahorita, pero somos gente fuerte, valiente, que ha resistido , y que vamos a seguir luchando, porque no nos vamos a conformar con el Ecuador en que nos han convertido".

"Vamos a cambiar esa patria, vamos a cambiar la mentira por la verdad, vamos a cambiar la tristeza y el miedo por esperanza de días mejores, vamos a cambiar la violencia por paz", proclamó.

Singapur, petróleo, pasado judicial

Además de para escoger presidente, más de 13,7 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas el próximo 9 de febrero para elegir también a los 151 asambleístas que integrarán la Asamblea Nacional (Parlamento) y a cinco representantes del Parlamento Andino, además de los representantes del Ejecutivo.

Gran parte de la campaña electoral se ha difundido por redes sociales, donde el candidato indígena Leonidas Iza ha enfatizado que "es hora de priorizar el bienestar de las familias ecuatorianas"

"Nuestro Gobierno tendrá tolerancia cero con la corrupción tomando como referencia el modelo de Singapur. Cobraremos a evasores tributarios, empezando por el Grupo Noboa que le debe a los ecuatorianos más de noventa millones de dólares. Pondremos el dinero en tu bolsillo con un IVA al 12 % (tres puntos menos que el actual), tasas de interés bajas y apoyo a nuestros pequeños productores", prometió.

La candidata presidencial por el partido Sociedad Patriótica, Andrea González -quien en 2023 se postulaba para la Vicepresidencia en la fórmula con el aspirante presidencial Fernando Villavicencio, quien fue asesinado al salir de un mitin político- se refirió en un mitín a la riqueza petrolera del país.

"Podemos salir del subdesarrollo si invertimos bien los últimos diez años de bonanza petrolera del país. 'Vamos a sembrar el petróleo' fue idea de Bombita (en referencia al expresidente Guillermo Rodríguez Lara), hoy hablamos del futuro postpetrolero agrícola, tecnológico y turístico de este país que lo tiene todo", apuntó.

Por su parte, el candidato Jimmy Jairala, de Centro Democrático, advirtió de que en su eventual Gobierno exigirá "documentos en regla y pasado judicial a los ciudadanos extranjeros que quieran ingresar por las fronteras norte y sur al Ecuador". EFE

