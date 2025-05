El Gobierno del Principado cierra la puerta del Estadio Nacional al FC Andorra

Andorra La Vella, 3 feb (EFE).- El Gobierno de Andorra ha reaccionado este mediodía a las declaraciones del máximo accionista del FC Andorra, Gerard Piqué, cerrando la puerta al uso en exclusiva del Estadio Nacional por parte de la entidad, tal como él quería.

Xavier Espot, jefe del Gobierno de Andorra, ha declarado en rueda de prensa no estar sorprendido por las palabras de Piqué, "porque es la segunda vez que, cuando se pronuncia sobre el FC Andorra o sobre el Gobierno de Andorra, lo hace en tono despectivo y negativo".

"Lo hizo una vez a través de las redes sociales y ayer lo hizo con una aparición de carácter personal y unilateral sin permitir preguntas. Lamentamos que este señor, que en definitiva se prodiga poco en este país y hace pocas declaraciones, cuando las hace las haga en este sentido", ha añadido.

En esas declaraciones, Piqué se quejó por tener que compartir el Estadio Nacional con el club de rugby y el mal estado del terreno de juego, recordando que había invertido en él casi cuatro millones de euros, y negándose a jugar en la nueva instalación de Encamp la temporada que viene.

En este sentido, Espot ha asegurado que las declaraciones de Piqué "no hacen honor a la verdad" y que el Gobierno del Principado se ha gastado, sumando inversiones y subvenciones, "seis millones de euros para poder acomodar al FC Andorra" en el campo de Prada de Moles, primero, y después en el Estadio Nacional.

"Hemos destinado muchos recursos y mucho tiempo al FC Andorra. También parece que quieran desviar la atención, porque deportivamente no están pasando un buen momento (el equipo solo ha sumado un punto de los últimos doce en la Liga de Primera Federación). El FC Andorra sabe desde hace años que tiene que resolver su situación respeto a su estadio y no lo está haciendo", ha afirmado.

El Gobierno de Andorra quiere que el club llegue a un acuerdo con la Federación Andorrana de Fútbol (FAF) para el uso del nuevo estadio que están construyendo en Encamp, una instalación que Piqué se niega a utilizar.

"Lo que no puede pretender un club privado es que el Gobierno tenga que poner a disposición, de manera exclusiva, instalaciones públicas o construir un estadio para ellos. No es nuestra responsabilidad ni nuestro trabajo", ha reflexionado Espot.

El presidente del Gobierno Andorrano ha recordado que el Estadio Nacional "es público" y que en él "ya estaba el rugby" antes de que Piqué tomase el control del FC Andorra: "No los echaremos para que ellos se queden de manera exclusiva el Estadio Nacional; no sería justo. Apostaremos hasta donde podamos, pero no con amenazas que no están justificadas".

A Espot no le han parecido "adecuadas" las quejas de Piqué, que ha calificado como "salidas de tono", y así le ha trasladado la Ministra de Deportes, Mònica Borrell, que esta mañana ha mantenido una conversación telefónica con el exjugador del Barcelona.

"En esta llamada le he trasladado el malestar que han ocasionado sus declaraciones. El Gobierno puede entender que los resultados deportivos no acompañen y también que el césped no está en buenas condiciones desde hace meses, pero esto no justifica las declaraciones que hizo ayer", ha desvelado Borrell.

"El FC Andorra tiene una oportunidad de poder seguir jugando en el país lejos del Estadio Nacional y entendemos que no la puedan dejar escapar. La opción de Gobierno es ir a jugar a Encamp y así se manifestó en el convenio que firmamos. Con este convenio hemos cumplido con todo y siempre hechos hecho honor con nuestra palabra", ha concluido. EFE

vds/gmh/og