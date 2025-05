Arzobispo dice a hondureños que la mentira no existe, solo personas cobardes que mienten

Tegucigalpa, 3 feb (EFE).- El arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher, le dijo este lunes a los hondureños, con ocasión de los 278 años del hallazgo de la virgen de Suyapa, patrona de Honduras, que la mentira no existe, solo personas cobardes que mienten.

"La mentira por sí misma no existe, solo existen personas cobardes que mienten y otras que les creen, pero en sí mismo la mentira solo es vacío y negación", subrayó Nácher en la misa que ofició en la Basílica Menor de Suyapa, en Tegucigalpa, con la asistencia de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro; los titulares del Parlamento y la Corte Suprema de Justicia; funcionarios, diputados, diplomáticos y miles de feligreses.

El prelado resaltó que todo mal entra por la mentira y que "lo que realmente existe y da vida en plenitud es el espíritu de la verdad, el que Jesús nos dejó".

Sin referirse a alguien en particular, en un país que está en efervescencia política por las elecciones primarias, de marzo, y las generales, de noviembre, Nácher expresó: "no dejemos que la repetición de mensajes haga aparecer la mentira como normal, inevitable o buena, porque no lo es; la falsedad, por su falta de fundamento es reiterativa, hasta llegar a confundir el entendimiento de las personas".

Miles de católicos hondureños comenzaron a visitar la Basílica Menor de Suyapa desde la semana pasada con ocasión de los 278 años de su hallazgo, en 1747, por dos campesinos en el sector del Piligüín, que eran originarios de la aldea de Suyapa, al este de lo que ahora es la capital de Honduras, según apuntes históricos.

Muchos de los feligreses se quedaron en los alrededores de la Basílica Menor para ser partícipes de la 32 alborada que se celebró en la noche del domingo con la participación de más de una docena de artistas nacionales que le cantaron a la diminuta imagen de la virgen de Suyapa, advocación mariana representada en una estatuilla tallada en madera de cedro, de seis centímetros de alto.

Todos los años, miles de feligreses, algunos de ellos de países centroamericanos, llegan a la basílica para venerar a la patrona de los hondureños, que en su mayoría son católicos.

Muchos de los fieles llegan con diversos tipos de ofrendas para la virgen de Suyapa en agradecimiento "por favores recibidos".

Entre los creyentes que llegaron la semana pasada figuran los garífunas (negros), con una representación de comunidades en el Caribe de Honduras que trajeron ofrendas y le cantaron, con música de tambores.

Los actos de este lunes incluyeron la conmemoración de los 100 años en los que la virgen de Suyapa fuera declarada "patrona de Honduras", en 1925, por el papa Pío XII. EFE

