Sheinbaum propone a Trump una mesa conjunta y el lunes anunciará plan ante aranceles

Ciudad de México, 2 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propuso este domingo al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, una mesa de trabajo entre ambos países para combatir de manera conjunta la crisis del fentanilo ante la imposición de aranceles a los productos mexicanos.

Además, avisó que, de no recibir respuesta, el lunes informará las primeras medidas mexicanas en respuesta a los aranceles impuestos por Trump, del 25 % a los productos que México exporta a Estados Unidos.

Dicha medida, dijo Sheinbaum, "tiene efectos para ambos países, pero tiene efectos muy graves para la economía de los Estados Unidos. Pues va a elevar los costos muchísimo de todos los productos que se exportan de México hacia EE.UU.", dijo Sheinbaum en un video en la red social X.

"Ayer en mi comunicado le propuse al presidente Trump que establezcamos una mesa de trabajo con nuestros mejores equipos, los de seguridad y también los de salud pública. No es con la imposición de los aranceles como se resuelven los problemas, sino hablando y dialogando", apuntó.

"Les propongo que esperemos la respuesta del presidente Trump a nuestra propuesta y mañana, lunes, en la conferencia presidencial les estaré informando las primeras medidas de lo que llamamos el plan B", expuso.

La mandataria mexicana señaló además que "México no quiere confrontación. Partimos de la colaboración entre países vecinos. México no solo no quiere que el fentanilo llegue a Estados Unidos, sino que no queremos que llegue a ninguna parte".

Por ello, apuntó, "si Estados Unidos quiere combatir a los grupos delictivos y quiere que lo hagamos conjuntamente, debemos trabajar en forma integral, pero siempre bajo principios, los principios de responsabilidad ya compartida, de confianza mutua, de colaboración y sobre todo respeto a la soberanía. La soberanía no es negociable. Coordinación sí, subordinación no".

El sábado, Trump ratificó las órdenes ejecutivas por las que entran en vigencia de inmediato los advertidos aranceles del 25 % para las mercancías de México y Canadá (con excepción del petróleo canadiense, que tendrá solo un 10 %) y del 10 % para los de China, lo que puede desatar una peligrosa guerra comercial.

Las órdenes ejecutivas firmadas por Trump entrarán en vigencia a partir de las 00.01 del martes 4 de febrero en horario de Washington (05.01 GMT)

Los aranceles a México y Canadá -países a los que acusa de no controlar su frontera en sus flujos migratorios ni en los de drogas como el fentanilo, además de aprovecharse de un superávit comercial con EEUU- suponen un torpedo en la línea de flotación del tratado comercial entre los tres países norteamericanos existente desde hace 30 años. EFE

