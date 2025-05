España- Albares asegura que "hay una Internacional reaccionaria que va en contra del interés de los europeos"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que existe "una Internacional reaccionaria" que "no ayuda en nada al día a día a los verdaderos intereses de los europeos: va en contra de los intereses europeos".

Preguntado por las declaraciones del presidente de Argentina, Javier Milei, en Davos que anunciaba la alineación de esta Internacional reaccionaria en la que decía que estaba con Trump, Netanyahu, Orbán y Meloni, Albares ha afirmado que "el ministro de Asuntos Exteriores es la última persona que en un país tiene que comentar lo que digan otros mandatarios extranjeros".

"Yo me caracterizo por no señalar a una persona u otra, porque poco importa el quién, lo importante es el qué", ha señalado este domingo en una entrevista con 'elDiario.es', recogida por Europa Press.

El ministro ha indicado que "un indicador muy claro para los españoles y para los ciudadanos europeos tiene que ser que es extraño que alguien que es extraeuropeo se fije tanto en lo que es bueno para los europeos o no: eso lo decidiremos nosotros mismos entre nosotros".

El ministro apunta a que la política internacional se encuentra en un momento similar a cuando se produjo la caída del Muro de Berlín y cree que ha llegado el momento de decidir hacia dónde va Europa en las próximas décadas. "Hasta ahora, hasta la agresión rusa a Ucrania, hemos ido viviendo mejor o peor con eso que en la jerga diplomática llamamos un orden mundial que arranca con la caída del Muro de Berlín. Eso ahora está agotado porque hay potencias que llamamos emergentes, pero hace mucho tiempo que ya son emergidas", ha indicado.

En este sentido, defiende que esas potencias "emergidas" quieran su lugar "en la mesa" y ensalza que España sea un actor activo en la política exterior "con identidad propia e influyendo en todos los escenarios". "No hay un cambio de paradigma, pero sí hay un diseño, y tenemos que ser actores, tenemos que ser valientes, tenemos que ser propositivos y poner los intereses de los españoles y de los europeos por delante de todo", asevera.

"No nos olvidemos de que Europa nos ha dado las mayores décadas de paz y de prosperidad, de crecimiento económico y de tranquilidad a los europeos. Y Europa no es neutral en cuanto a sus valores. Se construye sobre unos valores que son los valores democráticos, de rechazar la guerra como forma de resolver conflictos, de tolerancia y de pluralismo", ha defendido el ministro.

En la entrevista, Albares ha abordado la situación de las guerras entre Rusia-Ucrania y la tregua entre Israel y Palestina, al mismo tiempo que se ha referido a las nuevas autoridades de Siria, donde recientemente estuvo. "Ahora se abre esa ventana de esperanza para una población que ha sufrido tanto, y también fuimos para decirle que ese apoyo que estábamos dispuestos a dar al pueblo sirio tenía unas líneas rojas. Una de ellas es que el diálogo nacional dé lugar a una Constitución en la que todos los sirios y sirias tengan los mismos derechos", ha desvelado.

En el caso del conflicto ruso y ucraniano, el ministro reitera que se trata de una guerra "injusta" que no puede terminar con una paz "injusta". Por ello, España ha comprometido 10 millones de euros de ayuda humanitaria extra, que son ya casi 100 millones en total.

"He visto un país decidido y determinado a que no se coarte su libertad, y a proteger a toda su población. Y he trasladado ese apoyo político y diplomático también en la protección de los civiles", ha comentado.

Sobre la tregua entre Israel y Palestina, Albares ensalza que España tiene una política exterior con "identidad propia y coherente" al tener el mismo rasero en este conflicto y el de Ucrania, algo que como dice está reconocido por "los amigos árabes y del sur global".

"Nos reconocen que España tiene una política exterior con identidad propia y coherente, que dice lo mismo por los mismos motivos y por los mismos principios en Ucrania y en Gaza: trabajar por la paz, proteger a los civiles, defender a las Naciones Unidas y al derecho internacional. Y eso nos lo reconocen todos, también nuestros socios europeos y, en la mesa de Bruselas, España es el país que más ha hecho por esa coherencia en la voz europea", ha apostillado.