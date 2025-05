2-0. El Aston Villa paga la resaca y pierde con polémica

Londres, 1 feb (EFE).- El Aston Villa pagó la resaca europea de clasificarse a octavos de final de la Liga de Campeones y cayó contra el Wolverhampton Wanderers (2-0), con polémica, por un gol anulado por el VAR a Donyell Malen.

Los de Unai Emery, que ganaron entre semana al Celtic de Glasgow, se encontraron con un rocoso Wolves en el Molineux Stadium que no les puso las cosas nada fáciles.

Los 'Lobos' se adelantaron a los doce minutos cuando Jean-Ricner Bellegarde batió a Emiliano Martínez con un gran disparo al primer palo. El meta argentino fue el encargado, sacando algún mano a mano, de mantener a los 'Villanos' en el partido, hasta que la libreta de Emery en la segunda parte pareció empatar el encuentro.

En una jugada ensayada, McGinn recibió la pelota dentro del área y puso un pase de la muerte para que Malen se lanzara a por su primer gol con los de Birmingham. Hasta que el VAR advirtió de un posible fuera de juego. No de Malen o de McGinn, sino de Morgan Rodgers, el autor de un 'hat trick' entre semana. Según el árbitro del VAR, Rodgers participaba en la jugada al hacer una pantalla al defensor del Wolves y no permitirle alcanzar a McGinn. La duda no duró mucho, puesto que el gol fue anulado y el Villa se quedó sin, como mínimo rascar un empate.

En la última jugada del partido, con el Villa volcado en busca del empate, Matheus Cunha sentenció con un disparo cruzado en el que es su primer tanto tras los dos partidos de suspensión que tuvo que cumplir por pisar a un jugador.

Los de Vitor Pereira tienen 19 puntos y abren un hueco de dos unidades respecto al descenso, mientras que el Villa se mantiene octavo, con 37 puntos, a cuatro de la Champions League y a tres de la Conference League. EFE