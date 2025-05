Hamás se abre a dialogar "con cualquiera" y apuesta por dejar a un lado las diferencias con Trump

El portavoz del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Basem Naim, ha manifestado este viernes la predisposición del grupo ha dialogar "con cualquiera" para alcanzar una posible solución al conflicto con Israel y ha apostado por incluso dejar a un lado las diferencias con el presidente estadounidense, Donald Trump, que esta misma semana se ha mostrado a favor de "limpiar" la Franja de Gaza.

"Estamos interesados en reunirnos con cualquiera que pueda ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos, que son los objetivos de nuestro pueblo", ha manifestado Naim, uno de las principales voces de Hamás desde el extranjero, en declaraciones a la cadena qatarí de noticias Al Yazira.

Por otro lado, al ser preguntado por las posturas de Trump al respecto del conflicto en Oriente Próximo, Naim ha destacado que "en política no se trata de si alguien te gusta o no te gusta", sino que se trata de "los intereses de todas las partes". "Si existe la posibilidad de reunirse con cualquier partido, incluida la Administración Trump (...) creo que no habrá veto", ha dicho.

Estas declaraciones de Naim se producen poco más de diez días después de que Musa Abu Marzouk, uno de los líderes del brazo político de Hamás, asegurara que el grupo islamista está "preparado para el diálogo con Estados Unidos" y elogiara a Trump como "un presidente serio".

Todo esto se produce en un contexto en que el presidente Trump ha asegurado que le gustaría ver a los palestinos "en una zona donde puedan vivir sin interrupciones" después de que haya propuesto que Jordania y Egipto acojan a un millón y medio de personas de la Franja de Gaza mientras Estados Unidos "limpia el lugar".