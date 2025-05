Bill Belichick, campeón en seis Super Bowls, lanza su libro 'El arte de ganar'

Redacción Deportes, 31 ene (EFE).- Bill Belichick, ganador de seis Super Bowls como entrenador en jefe de los New England Patriots, anunció este viernes que el próximo mes de mayo lanzará su libro 'The Art of Winning: Lessons from a Life in Football' (El arte de ganar: lecciones de una vida en el fútbol).

"Tengo el placer de anunciar que escribí un libro que se titula: 'El arte de ganar: lecciones de mi vida en el fútbol'. Este libro abarca historias, filosofías y principios de mi recorrido y carrera hasta ahora", escribió el 'coach' en sus redes sociales.

Belichick está considerado uno de los mejores entrenadores de la historia de la NFL. Tiene asegurada su entrada en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional gracias a su impresionante carrera.

El veterano de 72 años, lideró a los Patriots a jugar nueve Super Bowls de los que ganó seis en las ediciones XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLIX, LI y LIII, a los que se suman dos anillos más de campeón que obtuvo como coordinador defensivo de los New York Giants, que comandaba el legendario Bill Parcels.

El coach, que seleccionó a Tom Brady y que hizo de los 'Pats' el equipo más ganador de Super Bowls, distinción que comparte con Steelers, cada uno con seis trofeos Vince Lombardi, dejó la dirección de New England en enero del año pasado luego de llevarlos a dominar las dos primeras décadas de este siglo.

Aunque no dirigió en la campaña 2024, el 'coach' participó en varios proyectos, incluido el de ser analista televisivo.

El pasado 23 de enero Belichick sorprendió al unirse como entrenador en jefe de la Universidad del Norte de Carolina del fútbol colegial de Estados Unidos por los próximos cinco años.

El nacido en Nashville, Tennessee, explicó el porqué decidió escribir un libro sobre su recorrido por la NFL.

"Mi esperanza con este libro es transmitir sobre lo que aprendí en la NFL, sobre el éxito sostenido, el liderazgo y lo que significa ser un jugador de equipo. Puedes hacer uso de esas lecciones extraíbles en tu propia vida, sin importar de qué tipo de equipo seas parte", detalló.

Bill Belichick es el segundo entrenador con más victorias en la historia de la NFL, con 331, sólo está detrás de la leyenda, Don Shula, que sumó 347. EFE