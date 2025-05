Ana Rosa Quintana se sienta en '¡De viernes!' y hace un repaso a su carrera profesional

Ana Rosa Quintana se ha sentado esta semana en el plató de '¡De viernes!' para hacer un repaso por su carrera profesional y hablar de cómo se enfrenta al paso que dará la semana que viene a las mañanas con su famoso espacio 'El programa de Ana Rosa'.

La presentadora de televisión ha desvelado que se encuentra "bien, contenta, expectante y con adrenalina, pensando ya en el lunes por la mañana" y ha comentado que esos nervios son normales porque "el día que no lo tengamos, nos tendremos que quedar en casa".

Además, ha informado que "empezamos a las nueve de la mañana, empieza Ana Terradillos, luego voy yo con 'El programa de Ana Rosa', y después vendrá Joaquín hasta las tres de la tarde", lo que llena de ilusión porque se reencuentra con sus compañeros.

La periodista ha recorrido a través de vídeos su carrera profesional y aunque ha asegurado que "lo que me gustaba era la radio", sí que ha desvelado que "me ha encantado la época de montar una productora porque te permite ser más creativo".

En este momento de su vida, Ana Rosa se deja llevar porque "me ilusiono con los proyectos", ya que eso le produce "curiosidad y eso es vivir porque el día que la deje de tener, malo".

A lo largo de estos 20 años de 'El programa de Ana Rosa' "ha habido de todo", pero "han sido maravillosos", ha explicado la invitada. Además, ha hecho referencia a su lucha contra el cáncer como "un parón" del que "volví rubia", pero "aquí estamos"... concluyendo que "Telecinco es mi casa y es donde voy a acabar mi carrera profesional".

Ana Rosa también ha hablado de su guerra mediática con María Teresa Campos y ha confesado que "Teresa era un rival muy complicado porque era muy rápida, graciosa e ingeniosa" y que ese sentido del espectáculo que tenían ambas era "de verdad". "No he sido íntima amiga porque no hemos coincidido, pero si la he necesitado alguna vez, la he tenido siempre y, si a mí me ha necesitado, también", ha asegurado.