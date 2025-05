El inglés Steven Gerrard deja el Al Ettifaq saudí de mutuo acuerdo

El excentrocampista inglés Steven Gerrard y el Al Ettifaq de Arabia Saudí han llegado a un acuerdo mutuo para poner fin a su vinculación contractual pese a que el año pasado habían firmado su renovación hasta el 2027.

El técnico, de 44 años, deja el equipo de la Saudi Pro League, al que había llegado en el verano de 2023, en el duodécimo puesto de la clasificación, con ocho derrotas en 17 partidos.

"Quiero expresar mi gratitud al club, a los jugadores, a los aficionados y a todos los implicados por la oportunidad y el apoyo que me han brindado durante mi estancia aquí. Desde el primer día me dieron una calurosa bienvenida y he disfrutado de la oportunidad de trabajar en un nuevo país con una cultura diferente", declaró Gerrard en su despedida.

El campeón de Europa con el Liverpool reconoció que, "en general", ha "aprendido mucho" de una experiencia "positiva, tanto personalmente" como para su "familia". "Pero el fútbol es imprevisible y a veces las cosas no salen como queremos", añadió.

"Sin embargo, me voy con un gran respeto por el club y por el país. No tengo ninguna duda de que el trabajo que se está haciendo traerá éxitos en el futuro, y le deseo al equipo lo mejor para el resto de la temporada", subrayó Gerrard.

Por su parte, el club saudí le ofreció al excentrocampista su "sincera gratitud por su dedicación y trabajo duro durante su tiempo". "A veces las cosas no salen según lo planeado, pero los firmes cimientos que él ayudó a construir garantizarán un futuro brillante a largo plazo", indicó su presidente, Samer Al Mishal.

"Steven cambió el club para mejor y eso nunca se olvidará. Esta decisión, tomada con respeto mutuo y de común acuerdo, es lo mejor tanto para Steven como para el club de cara al futuro", sentenció el dirigente.