Lara Dibildos revela sí interpretaría a Belén Esteban en la serie sobre su vida

A pesar de que no hay ningún proyecto en firme ni nada cerrado, Belén Esteban ha revelado en más de una ocasión en los últimos meses que le encantaría que se hiciese una serie sobre su vida. Después de abordar a Juan Antonio Bayona en 'Los40 Music Awards' para preguntarle si él dirigiría el biopic, y de confesar que le encantaría que fuese Ester Expósito quien diese vida a su personaje en su etapa de juventud, este fin de semana ha sido Pedro Almodóvar el que ha dejado la puerta abierta a ser el director de la hipotética docuserie. "Estos dos próximos años estoy muy ocupado, pero si me espera me lo vuelvo a pensar" apuntaba entre risas durante la entrega de los Premios Feroz.

Y ahora es Lara Dibildos la que ha revelado si le gustaría meterse en la piel de 'la patrona' si se llevase su vida a la gran pantalla. "Yo soy mayor que ella, por edad no creo. Empezarían con ella más joven me imagino, pero vamos que todo lo que sea interpretación, mi profesión, todo viene bien" ha apuntado, reconociendo que hacer de Belén "me parecería un personajazo, lo que toca le funciona. Y me parecería un acierto". "Y no es peloteo porque no la conozco" ha dejado claro.

Mientras tanto, la hija de Laura Valenzuela atraviesa una de las etapas más dulces de su vida: "Estoy en un momento muy bueno, en plena gira de 'Inmaduros' que está funcionando increíble la comedia con Carlos Sobera y nada, con mi hijo pequeño este año aquí conmigo y con mi otro chico más grande -su novio, Carlos Maturana- que aquí seguimos".

Álvaro, fruto de su relación con Álvaro Muñoz Escassi, cumple el próximo marzo 18 años. ¿Se plantea Lara ser abuela joven, siguiendo los pasos de Terelu? Como admite, "todo puede pasar, pero si eso pasara que fuera del mayor, que del pequeño no me vendría nada bien". "El mayor vive con su novia en Estado Unidos y todo puede pasar, pero yo le digo que lo retrase que ya tendrá tiempo" ha bromeado.