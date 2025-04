Fernando Michelena: "El tiro me ha cambiado la vida, me ha dado una razón diaria para levantarme"

El español Fernando Michelena tiene claro que el tiro paralímpico le ha "cambiado la vida" y le ha dado "una razón diaria" para seguir adelante, y que sin "el esfuerzo y el sacrificio" de su familia no habría podido estar el pasado verano en los Juegos Paralímpicos de París.

"Este deporte me ha cambiado la vida. Me ha dado una razón diaria para levantarme, seguir progresando y demostrar que las personas con discapacidad podemos hacer mucho más de lo la gente piensa. A través del tiro he podido viajar, conocer a gente increíble y, sobre todo, disfrutar de un reto constante que me ha enseñado a equilibrar cuerpo y mente", asegura Michelena en una entrevista en el Boletín de Deportistas Paralímpicos de la Real Federación Española de Tiro Olímpico.

Para el guipuzcoano, "el tiro es una lucha contra ti mismo". "Es un reto constante en el que debes controlar tu cuerpo y mente. Aprender a hacerlo en el deporte te enseña también a hacerlo en la vida diaria", advierte.

El tirador vasco, de 52 años, recuerda que la discapacidad pone "barreras", pero que al mismo tiempo les impulsa "encontrar nuevas formas de enfrentarlas". En su caso, gracias al juego que era disparar "cuando era joven" en el parque de atacciones del Monte Igueldo, en San Sebastián, y que "años más tarde se convertiría en una pasión".

El pasado verano, Michelena logró "el sueño compartido" de disputar sus primeros Juegos Paralímpicos en París. "Mi familia siempre ha estado a mi lado, y sin su esfuerzo y sacrificio nunca lo habría conseguido", reconoce el vasco, que se quedó impresionado por "la afluencia de público". "Nosotros estamos acostumbrados a competir prácticamente en silencio, pero en los Juegos todo estaba lleno. Escuchar ese apoyo fue algo único", admite.

Y alguien fundamental en su presencia en la capital francesa fue Belén, su esposa, fallecida después de la cita tras batallar con una esclerodermia. "Llegué a pensar en no ir a los Juegos, pero Belén me pidió que no renunciara. Ese sueño lo habíamos peleado juntos durante años, ahora, cada triunfo es por y para ella", confiesa.

Finalmente, Michelena, que destaca igualmente el papel José Montero, su asistente y cargador durante los últimos siete años, tiene esperanzas de que la integración en las federaciones olímpicas que viene reflejada en la nueva Ley del Deporte sea beneficiosa. "Se supone que, en igualdad de condiciones, todos somos deportistas y practicamos el mismo deporte, aunque de una manera diferente. Eso es lo que espero que suceda", indica.