Bill Belichick propone que el trofeo del Super Bowl pase a llamarse Tom Brady

Redacción Deportes, 29 ene (EFE).- Bill Belichick, máximo ganador de Super Bowls como entrenador, con seis y al frente de los New England Patriots, propuso este miércoles que el trofeo Vince Lombardi, que se entrega al campeón de la NFL -la liga profesional de fútbol americano-, debería llamarse Tom Brady, quarterback que obtuvo siete anillos de campeón: los seis primeros junto al citado técnico y el séptimo con los Tampa Bay Buccaneers.

"Deberían llamarlo 'Trofeo Brady'. Él ganó siete de ellos. Los jugadores son los que ganan los partidos y los campeonatos. No se pueden ganar partidos sin buenos jugadores", señaló el entrenador a través del el podcast 'Let's Go' sobre Brady, con quien ganó sus seis títulos con los Pats.

El entrenador de 72 años fue el arquitecto de los Patriots que dominaron las dos primeras décadas de este siglo con seis triunfos en el Super Bowl con Brady en los controles, que sumados a los dos que él ganó en el siglo pasado con los New York Giants, como coordinador defensivo, lo colocan como el máximo poseedor de este galardón con ocho anillos de campeón.

El veterano técnico planteó el cambio sobre el trofeo que se entrega al ganador del Super Bowl que desde 1970 lleva por nombre Vince Lombardi, en honor al legendario entrenador jefe de los Green Bay Pacekrs, quien llevó a su equipo a salir vencedor en las dos primeras ediciones del nombrado 'Super Bowl': en 1967 y 1968.

Belichick, quien actualmente es el 'coach' de los North Carolina Tar Heels del fútbol universitario, mencionó lo anterior para poner en perspectiva la importancia que tienen los jugadores sobre los entrenadores en cada equipo de la NFL.

"No importa quién sea el entrenador, no se puede ganar sin buenos jugadores. Me di cuenta de eso cuando tenía a Lawrence Taylor, Carl Banks, Harry Carson, todos esos chicos en Giants. Lo mismo en New England con Brady, Mike Vrabel, Tedy Bruschi y más. Ellos ganaron los partidos, yo no hice ninguna 'tackleada' ", subrayó.

El futuro miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional recordó que Bill Parcels, con quien triunfó en los New York Giants, fue el que le transmitió esta perspectiva.

"Eso es lo que me enseñó el entrenador Parcells: 'Sólo hay una manera de ganar, sólo tienes que descubrir cuál es y darles esa oportunidad a tus jugadores'. Quieres ponerlos en una posición en la que, si salen y juegan bien, tendrán más oportunidades de ganar", concluyó. EFE