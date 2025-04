Luis Enrique: "Todavía no hemos logrado nada"

Redacción deportes, 28 ene (EFE).- El entrenador del París Saint-Germain, que este miércoles tratará de certificar su clasificación para la siguiente fase de la Liga de Campeones contra el Stuttgart, apeló a bajar la euforia tras la victoria ante el Manchester City de la pasada semana y recordó que todavía no han logrado nada.

"Si juegas en el PSG hay presión todos los días y si no te la mete el entrenador. Ningún jugador estará despistado mañana. Todos son conscientes de lo que nos jugamos, de que todavía no hemos conseguido nada, que necesitamos ganar para estar seguros de clasificarnos", señaló el técnico en la rueda de prensa previa en el Arena Stuttgart.

El técnico español reconoció que "en un partido como este más que animar a los jugadores tengo que calmarlos, porque ya hay mucha excitación, sobre todo para un equipo tan joven".

Luis Enrique repitió que su equipo merecía tener más puntos en este momento de la clasificación porque la falta de puntería les privó de las victorias en todos los partidos jugados en su estadio, pero aseguró que seguirán en la misma línea de juego.

"No vamos a preparar este partido de forma diferente al primero que jugamos contra el Girona. Es el mismo objetivo, repetir las cosas que hacemos cada día, que trabajamos cada semana. Tenemos que ser el mismo equipo competitivo de cada partido", dijo.

El entrenador se mostró satisfecho de la evolución de su equipo y de que todos los jugadores estén listos para aportar al proyecto, lo que les permite "tener más recursos y posibilidades": "El objetivo era tener cada año un equipo mejor y lo estamos consiguiendo".

Alertó de la fortaleza del Suttutgart, actual subcampeón de Alemania: "No me sorprende su nivel, tiene muchos internacionales, saben atacar bien, saben defender, presionar, tienen mucha movilidad. Es un equipo del bombo cuatro pero con más nivel que los otros. Será un partido de mucha dificultad ante un rival que jugará en su terreno".

Pese a que señaló que siempre cree que su equipo va a ganar, Luis Enrique dijo que afronta el duelo "con cero tranquilidad, pero preparado para la competición, para un formato nuevo que está deparando sorpresas y para competir contra un rival que juega muy bien al fútbol".

Pese a que el empate puede servir a ambos para seguir adelante en la competición, Luis Enrique dijo que no saldrán "a especular": "La experiencia me dice que cuando estás pendiente de lo que pasa fuera del campo no atiendes a lo que tienes que hacer tu en el campo. No vamos a especular con otros resultados, saldremos a ganar que es lo que mejora nuestra clasificación. Hay muchas especulaciones en esta última jornada pero no vamos a formar parte de ellas". EFE