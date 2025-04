Planas confía en que la UE no tenga que activar medidas de defensa comercial contra EE.UU.

Bruselas, 27 ene (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, confió este lunes en que la Unión Europea (UE) mantenga unas buenas relaciones comerciales con el nuevo Gobierno de Estados Unidos liderado por Donald Trump que permitan preservar las exportaciones agroalimentarias a ese país, aunque alertó de que, en caso contrario, los Veintisiete disponen de instrumentos para defenderse.

A su llegada a un Consejo de ministros europeos de Agricultura, Planas explicó que las relaciones de la UE con EE.UU con motivo de la nueva Administración estadounidense se abordarán este lunes en el marco de una discusión sobre temas comerciales.

"Debo decir que el Reino Unido y Estados Unidos son para la UE los primeros destinos de la exportación agroalimentaria, también para España y queremos con la nueva Administración preservar evidentemente esa situación y mantener unas relaciones cordiales y positivas también desde el punto de vista agroalimentario", dijo el ministro en declaraciones a los medios.

No obstante, advirtió, de que "si así no fuera, la UE dispone de reglas e instrumentos para adoptar en su caso. Esperemos no sea necesario", añadió.

Según un informe de la Comisión Europea publicado hace unos días, el Reino Unido fue entre enero y octubre de 2024 el primer destino de las exportaciones de la UE (por valor de 44.900 millones de euros, lo que supone el 23 % del total de exportaciones agroalimentarias europeas).

El segundo destino fue Estados Unidos (con exportaciones por valor de 25.100 millones de euros, el 13 % del total), fundamentalmente por el vino y productos derivados, preparaciones de cereales, licores y aguardientes, aceitunas y aceite de oliva. EFE

