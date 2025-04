Xoán Fórneas habla por primera vez de sus imágenes con Pablo Alborán

Xoán Fórneas y Pablo Alborán ocuparon los titulares de un sector de la prensa al 'pillarles' en una discoteca disfrutando con algunos compañeros de la serie en la que se han conocido, 'Respira'... Unas imágenes que provocaron una revolución entre sus fans al pensar que podría haber algo más que una amistad.

Desde entonces, ninguno de los dos ha hablado públicamente sobre ello... hasta este fin de semana. Xoán Fórneas ha acudido a los Premios Feroz 2025 y allí ha hablado sobre la filtración de estas imágenes y de cómo lo vivió su círculo más cercano.

"En casa fliparon porque nunca había pasado nada así", tanto es así que "tuve que llamar a mi abuela para decirle 'están pasando cosas en la prensa, cosas que van a salir', porque mi abuela vive en una aldea y se compra el periódico", pero todos se lo tomaron bien, de hecho confesaba que se echaron "unas risas y ya está, tampoco es nada malo".

Con la mayor naturalidad, el actor comentaba que "estas cosas que pasan y supongo que fueron parte también del trabajo", pero sí que "flipé" cuando se le relacionó con el artista: "No le doy mayor trascendencia, tampoco se está hablando de mi vida privada, se está hablando de una fiesta con mis compañeros de trabajo".

Además, explicaba que "a mí no me molestó nada, me sorprendió porque nunca me había pasado eso" y dejaba claro que más que una gran amistad lo que le une a Pablo es que "somos compañeros de trabajo, igual que son el resto de mis compañeros".

Al final "compartimos todos muchísimas horas en el set de rodaje y fueron... unas risas", explicaba y además, demostrando el buen rollo que tiene con él, le definía como "un artistazo como una copa de un pin, o sea, es increíble".