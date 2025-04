Pere Romeu: "Parece que mis futbolistas no tienen memoria sobre lo que han hecho hasta ahora"

El entrenador del FC Barcelona, Pere Romeu, ha destacado "la ambición y la exigencia" que tienen sus futbolistas, que este domingo conquistaron el título de la Supercopa de España al superar en la final al Real Madrid (5-0), y ha asegurado que siempre tuvo "bastante claro cómo se tenía que jugar" el partido y cómo se debía afrontar "desde lo emocional".

"No hay una fórmula mágica. Entrenar bien, siendo muy exigentes con el detalle, intentar que los futbolistas mejoren mucho individualmente y ponerles retos en el día a día para que ellas se intenten superar. Luego hay una cosa que no depende de mí, que es la ambición y la exigencia que tienen estas futbolistas día tras día. Parece que no tengan memoria sobre lo que han hecho hasta ahora y vayan temporada a temporada, partido a partido, título a título. Me intentaré hacer cargo de que esto siga así", declaró en rueda de prensa.

Además, cree que ha sido "un partido muy completo". "Hemos tenido una entrada relativamente buena, tal vez no perfecta; los minutos iniciales han sido de bastante respeto entre los dos equipos. En el total del partido, creo que hemos sido muy superiores. Les dije que aunque fuese una final y hubiese una motivación extra por ser contra el Real Madrid en Madrid, si hacíamos bien las cosas y jugábamos como estamos jugando, nos acercaríamos. Así ha sido. Este primer título nos da moral", subrayó.

Aún así, el técnico catalán no cree que haya sido el mejor del curso. "Creo que ha sido un buen partido, pero no el mejor. Me quedaría antes con el día del Manchester City en casa o con el partido en el campo de la Real Sociedad, que fue excelente. Contra el Real Madrid y el Atlético de Madrid en la Liga tuvimos 50 o 60 minutos muy buenos, pero el resto no fueron tan perfectos", apuntó. "El de hoy era un partido que tenía bastante claro cómo se tenía que jugar, tenía bastante claro cómo se tenía que afrontar desde lo emocional y a qué ritmo teníamos que jugar. Hemos acertado", continuó.

Respecto al choque, explicó que "lo único" que ha tenido que corregir durante la primera parte fue pedir a sus jugadoras que tuvieran "la posesión del balón todo el rato". "Me daba la sensación de que si movíamos un pelín con calma, con un ritmo de circulación muy rápido, íbamos a provocar saltos de sus delanteras y sus mediocentros, y a la espalda de sus mediocentros podíamos hacer daño. La primera parte hemos tenido bastante recepción de Aitana en la zona de mediapunta para poder acelerar los ataques. Quizás nos hemos precipitado un par de veces, pero a partir de ahí no hemos tenido muchas pérdidas más", expresó.

"En la segunda parte podríamos haber ido incluso un pelín más. Teníamos algo de ventaja por el lado derecho para ir con algo de velocidad a por Olga. Pienso que por ahí podríamos haber tenido algo más de ritmo para poder generar más de ocasiones. Estoy contento de que el equipo intente ser constante durante 90 minutos, era algo que teníamos pendiente como equipo porque en algunos partidos de Liga nos habíamos dejado ir algunos minutos. Lo estamos solucionando", prosiguió.

En otro orden de cosas, Romeu aseguró que ha vivido el partido "tranquilo". "Estaba muy convencido de cómo teníamos que jugar hoy para hacerle daño al Real Madrid. Cuando tienes tanta convicción con lo que haces y sale, te reconforta. Estoy feliz de lograr mi primer título y espero que sea el primero de la temporada", indicó.

Sobre el hecho de disponer de jugadoras como Caroline Graham Hansen, Fridolina Rolfö y Ewa Pajor, reconoció que es "un punto muy a favor". "Tenemos buen desequilibrio por fuera, tenemos buena profundidad por fuera y tenemos una rematadora muy buena, que es Ewa. Todas las demás posiciones en el campo ayudan a que esta jugadora pueda ganar con tiempo y espacio para poder encarar. No es solo la suma de estas individualidades que tenemos arriba, sino el cúmulo del colectivo lo que nos hace generar ocasiones de gol", señaló.

También se deshizo en elogios hacia la extremo noruega Caroline Graham Hansen. "No me sorprende que Caro esté en las acciones de gol porque es una jugadora que en esas acciones es muy diferencial. Es diferencial en el pase, en el regate, en el desmarque, en la finalización...", enumeró.

Por último, no quiso desvelar si el once de este domingo será el de sus partidos especiales. "Hemos sacado un buen once, muy acorde a lo que para mí es el Real Madrid en defensa. Nosotros queríamos atacar de una manera, tener cuatro jugadoras de perfil interior bastante próximas entre ellas para intentar rodear a sus mediocentros. Pienso que lo hemos hecho bien. Pienso que hemos tenido también buen ataque exterior, que son unos espacios que quizás nos abren un poco y nos conceden ahí un poco de ventaja", finalizó.