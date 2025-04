La tormenta perfecta de Van der Poel arrasa en la fiesta de Hoogerheide

Redacción deportes, 26 ene (EFE).- El neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin Deceuninck) cerró la Copa del Mundo de ciclocrós haciendo honor a su maillot arcoíris con un aplastante triunfo en solitario de principio a fin en su país, en Hoogerheide, donde ante sus compatriotas alzó los brazos por quinta vez en la competición, cuya general se la llevó el belga Michael Vanthourenhout, segundo clasificado.

Una tormenta perfecta la que protagonizó el séxtuple campeón del mundo de la modalidad, quien arrancó en los primeros kilómetros para iniciar un monólogo triunfador hasta la línea de meta, donde se presentó ante el delirio de sus paisanos con un tiempo de 57 minutos.

La segunda plaza fue para el belga Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen - Cibel Clementines), quien se quedó con el maillot rojo y blanco de la Copa del Mundo, a 1.42 minutos en meta, y la tercera plaza para otro neerlandés, Lars Van der Haar, a 1.57. Felipe Orts no estuvo en la gestión de las plazas de honor y hubo de conformarse con la decimocuarta plaza a 4 minutos.

El ciclista alicantino, en la mejor temporada de su carrera, acaba octavo en la competición.

Van der Poel (Kapellen, 30 años) se dio un baño de gloria ante la afición neerlandesa. Su método fue muy sencillo, partiendo de su enorme poderío. Partió en cabeza, puso un ritmo insoportable para los rivales y travesía de gloria hasta meta. Incluso tuvo tiempo para disfrutar del recorrido, haciendo cabriolas en el puente y saludando a los espectadores.

Fue su quinta victoria en Copa del Mundo, tras los éxitos de Zonhoven, Gavere, Besancon y Maasmechelen, en esta última batiendo con holgura a sus enemigo íntimo, el belga Wout Van Aert.

Una victoria que para el ciclista nacido en Kapellen hace 30 años supone un toque se aviso ante el Mundial del próximo domingo en Lievin (Francia), donde partirá como favorito para lograr el séptimo título, lo que supondría igualar al mítico corredor belga Eric De Vlaeminck.

"Me encontré muy bien después de la carrera de ayer, este circuito además me venía mejor. Ya estoy pensando en la semana que viene. Será una carrera especial, sin duda. Estoy mejor que el año pasado, vamos a ver qué pasa. Las molestias en las costillas, además, no me han supuesto ningún problema", dijo Van der Poel en la línea de meta.

Vanthourenhout se proclama ganador de la Copa del Mundo con 281 puntos, seguido por sus compatriotas Toon Aerts con 241 y Joran Wyseure con 205. Van del Poel acaba cuarto con 200 y Felipe Orts octavo con 167. EFE