El juez defiende su interrogatorio a Mouliaá: "Si la denuncia contiene términos groseros, yo de eso no tengo la culpa"

El juez Adolfo Carretero, que investiga al exportavoz parlamentario de Sumar Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual, ha defendido este viernes el interrogatorio que realizó a la actriz Elisa Mouliaá, que declaró el 16 de enero ante el magistrado.

"Si la denuncia contiene términos groseros, pues yo de eso no tengo la culpa. Yo lamento mucho que alguien haya podido sentirse ofendido, pero desde luego mi intención en absoluto es ofender a una víctima, porque tengo el máximo respeto por todas las mujeres", ha asegurado Carretero en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.

Preguntado por el tipo de interrogatorio que realizó a la presentadora, Carretero ha dicho que todas las preguntas que hizo "tienen relación con los hechos". "Se pregunta esa pregunta porque en la declaración se habla de que se saca un pene, etc. Y si alguien hace eso es para intentar incluso un delito mucho mayor que el que ha hecho", ha expuesto.

Si bien, el juez ha reconocido que haya gente que se puede sentir "molesta" con el interrogatorio, pero ha agregado que "a lo mejor muchas personas no saben lo que es una declaración judicial". En esta línea, ha recalcado que la técnica que utilizó es la de "indagar", "contrarrestar" y "hacer ver las contradicciones". "Yo lo que hago es primero que ratifiquen la totalidad de la denuncia y después voy línea por línea, extremo por extremo, minuciosamente, desglosando la misma", ha señalado.

Asimismo, ha cuestionado la "avalancha de críticas" que ha recibido "por emplear palabras que venían de la propia denuncia". "Yo me asombro, me asombro de que en el siglo XXI, en el siglo XXI y tal cual está la sociedad, por decir la palabra 'culo', que es simplemente, digamos, el argot de 'nalga', eso pueda significar un escándalo", ha lamentado. En todo caso, ha recalcado que no tiene "ningún inconveniente" en no volver a utilizar más el lenguaje por el que se le ha cuestionado.

LAS PREGUNTAS "SON LAS QUE PROCEDEN"

En esta misma línea, ha explicado que hubiera cambiado el tono utilizado en el interrogatorio, con preguntas "no tan rápidas", si hubiera sabido que la declaración la iba a visualizar "toda España". "Pero desde luego, las preguntas hubieran sido las mismas, porque son las que proceden. Pueden ser otras. Son las procedentes, yo lo siento mucho", ha afirmado.

Además, ha defendido que Elisa Mouliaá estaba "afectada" por lo que estaba pasando al revivir los hechos denunciados, no por sus preguntas. "Ella, claro, estaba azorada, pero no por mí, azorada por lo que tenía que decir y porque estaba rememorando lo que le pasó. Lo que les pasa a todas las víctimas", ha indicado.

Respecto a las filtraciones de las declaraciones judiciales de Errejón y Mouliaá, ha dicho que es un delito de revelación de secretos por el cual se podría imponer hasta 60.000 euros de multa, y ha denunciado el "teatro" que han ocasionado. "Cuando nosotros hacemos unas declaraciones, las hacemos para las partes. No como está pasando ahora, que desgraciadamente, por otra desgracia, como si esto fuese un teatro, que tuviese que verlo toda España. ¿Comprende? Y eso es lo que pasa. Cuando una cosa la ve todo el mundo, pues todo el mundo opina, todo el mundo dice, etc", ha criticado.

El juez Carretero también ha confirmado que ha instado a la Fiscalía a investigar la filtración de los vídeos de la deceleración del pasado 16 de febrero, entre otras cosas, porque es "gravísimo" y "expone públicamente" a la presunta víctima de un delito sexual. El magistrado ha asegurado que tiene "sospechas y bastante fehacientes" de quién lo puede haber filtrado, pero no pruebas. "Si tuviese pruebas, inmediatamente iba al juzgado de guardia", ha subrayado el juez Carretero, quien se muestra sorprendido de que nadie haya denunciado "esa exposición ignominiosa" de la actriz Elisa Mouliaá.

Finalmente, ha agradecido la posibilidad de explicar su punto de vista ante el "linchamiento mediático" que, a su juicio, está padeciendo y que es "muy difícil de soportar". "Es muy difícil ver el telediario mañana, tarde y noche, tu cara y tu voz, constantemente diciendo que están maltratando a una mujer", ha concluido.