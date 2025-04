STG Logistics celebra 40 años de excelencia en el sector de logística y cadena de suministro

CHICAGO, 23 de enero de 2025

CHICAGO, 23 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- STG Logistics (STG), líder nacional en soluciones de transporte de mercancías en contenedores, se enorgullece de anunciar que celebra cuarenta años en el sector de logística. Durante las últimas cuatro décadas, STG ha crecido desde sus inicios como una empresa de almacenamiento en estación de carga de contenedores (CFS, por sus siglas en inglés) hasta convertirse en el proveedor líder de Norteamérica de soluciones integradas de puerto a puerta, que incluyen transporte intermodal basado en activos, transporte marítimo y ferroviario, servicios de transbordo y logística por contrato y servicios de carga completa (FTL) y carga parcial (LTL) por carretera.

Fundada en 1985 con el nombre de St. George Logistics, STG se expandió a través de una serie de adquisiciones estratégicas que se centraron en desarrollar una red de experiencia localizada. En 2019, después de adquisiciones que incluyeron Channel Distribution y Summit NW Corp, se lanzó la nueva marca STG Logistics. Esta marca adoptó la visión: "One Team. One Company. One STG Logistics" (Un equipo. Una empresa. Una STG Logistics). Hoy en día, STG Logistics se centra en proporcionar soluciones de transporte personalizadas para ayudar a sus clientes a hacer crecer su negocio.

"Llegar a nuestro 40° aniversario es realmente un testimonio de nuestro equipo talentoso y trabajador, de la lealtad de nuestros clientes y de la capacidad de STG para adaptarse continuamente a un sector que cambia rápidamente", afirmó Paul Svindland, director general de STG Logistics. "Somos lo suficientemente grandes como para adaptarnos fácilmente a la interrupción constante que enfrenta nuestro sector, ya sea una posible huelga de trabajadores portuarios o una serie de tormentas de nieve. Celebraremos este hito durante todo el año, y estamos muy agradecidos con nuestros clientes, que desempeñan un papel tan importante en nuestro éxito".

En los últimos 40 años, STG Logistics ha logrado importantes hitos, tales como:· La adquisición en 2022 de XPO Intermodal, que agregó 15.000 contenedores intermodales en Norteamérica y México y un proveedor líder de acarreo nacional de mercancías

· La adquisición de Best Dedicated Solutions en 2023, que agregó una extensa red de transporte por carretera con verdadera cobertura nacional

· El establecimiento de asociaciones a largo plazo con socios intermodales clave, como los ferrocarriles CSX y Union Pacific Railroads

· Ampliación de soluciones integrales de envío para clientes con necesidades logísticas en México

· El lanzamiento de Green Haul Solution de STG como una solución de transporte rentable y respetuosa con el medio ambiente para los clientes.

De cara al futuro, STG Logistics tiene planes para seguir creciendo, como inversiones en tecnología emergente para agilizar las operaciones, aumentar la eficiencia y mejorar el servicio al cliente. Con la mirada puesta en la sostenibilidad, STG también está explorando soluciones ESG adicionales para minimizar su impacto ambiental sin perder rentabilidad. A medida que STG Logistics se acerca a la siguiente fase de su trayectoria, la empresa sigue dedicada a ofrecer soluciones de vanguardia adaptadas a las necesidades cambiantes de sus clientes, garantizando el éxito a largo plazo en los años venideros.

Para obtener más información sobre los últimos 40 años de STG Logistics, visite www.stgusa.com.

Acerca de STG Logistics

STG Logistics es un proveedor líder a nivel nacional de servicios de logística en contenedores que incluyen transporte intermodal basado en activos, transporte marítimo y ferroviario, servicios de almacenamiento y transbordo, y servicios de FTL y LTL por carretera. Con 40 años de experiencia en logística nacional, STG tiene acceso a todas las principales rampas ferroviarias y puertos del país. STG es una empresa de cartera de Wind Point Partners, Duration Capital Partners y Oaktree Capital Management.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2604020/STG_40thAnniversaryLogo.jpg

FUENTE STG Logistics