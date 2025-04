Guillermo Saccomanno, Premio Alfaguara 2025 por su novela 'Arderá el viento'

El autor Guillermo Saccomanno ha sido reconocido con el XXVIII Premio Alfaguara de novela por la obra 'Arderá el viento'. La novela ganadora llegará a las librerías el próximo 20 de marzo.

"Escrita en un estilo parco y de una rara intensidad, la novela es la cuidadosa construcción de un deterioro que, aunque transcurra en un país específico, acaba por ser una metáfota distorsionada del espíritu de nuestro tiempo", ha apuntado el jurado.

El galardón está dotado con más de 160.000 euros, una escultura de Martín Chirino y la publicación simultánea en todo el territorio de habla hispana.

'Arderá el viento' ha sido elegido por mayoría y es "una historia de degradación, de un descascaramiento agónico que poco a poco deja a la vista las miserias del cuerpo social", ha añadido el jurado.

En su veintiocho edición, el galardón ha contado con un jurado presidido por Juan Gabriel Vásquez y compuesto por los escritores Leila Guerriero y Manuel Jabois; la directora de cine y guionista Paula Ortiz, de la escritora y dueña de la librería La Mistral (Madrid), Andrea Stefanoni, y de la directora editorial de Alfaguara, Pilar Reyes.

En esta convocatoria se han recibido 725 manuscritos, de los cuales 322 han sido remitidos desde España, 93 desde Argentina, 110 desde México, 89 desde Colombia, 38 desde Estados Unidos, 27 desde Chile, 25 desde Perú y 21 desde Uruguay.

EL PREMIO, UNA "SORPRESA INTIMIDANTE"

Precisamente, Saccomanno ha asegurado que el premio, que se le ha comunicado "pronto" en el día de hoy, es "una sorpresa intimidante" por la responsabilidad que implica aceptarlo, para después explicar que es lector de Alfaguara desde hace "muchos años".

Así, ha explicado que 'Arderá el viento', cuenta la historia de una familia argentina que "arrasa" en una sociedad pequeña. "Sexo, dinero y poder" son algunos de los temas centrales de la novela, que también abarca la "lucha de clases", según ha asegurado Saccomanno en declaraciones a medios de comunicación telemáticamente.

En el libro, los Esterházy, una "pareja excéntrica sin un pasado claro, llegan a un pueblo de la costa argentina y comienzan a regentar un antiguo hotel. Estos dos seres producen el efecto de una partícula enfermiza que se introduce en las grietas de una sociedad pequeña y arrasa con su dinámica cotidiana, aparentemente calma. La pareja resulta ser un amplificador de los prejuicios, los deseos ocultos, las supersticiones, los temores y la violencia larvada en muchos de los habitantes del pueblo".

El pasado año, para el autor, fue complejo porque una secuela que le dejó la Covid-19, pero que la literatura "sanadora" le ayudó.

"Me parecía que debía aprovechar la relaxidad para sobrellevar un poquito lo que me pasaba. Y no me preocupé, la literatura resulta sanadora (...) Resultaba atractivo estar todo el año con un capítulo sin saber muy bien qué iba a pasar en el próximo", ha precisado.

En la edición de 2024, el escritor Sergio del Molino recibió el galardón por su obra 'Los alemanes', mientras que en 2023 fue el escritor peruano Gustavo Rodríguez quien se alzó con el premio por 'Cien cuyes'.