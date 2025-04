'Emilia Pérez' y 'I'm Still Here', candidatas al Óscar a mejor película internacional

Los Ángeles (EE.UU.), 23 ene (EFE).- El narco-musical del cineasta francés Jacques Audiard, 'Emilia Pérez', y el drama del brasileño Walter Salles, 'I'm Still Here', fueron nominadas este jueves al Óscar a mejor película internacional junto a la animada 'Flow', 'The Seed of the Sacred Fig' y 'The Girl with the Needle'.

Protagonizada por la española Karla Sofía Gascón, 'Emilia Pérez' narra la transición de Manitas, jefe de un cartel mexicano, a Emilia Pérez, la mujer que siempre soñó ser.

En un combinado de suspenso, comedia y drama, la película se ampara en números musicales para abordar temas con tinte social, como el activismo trans, los feminicidios, el narcotráfico, la corrupción y los desaparecidos en México.

La cinta, que ya ganó el Globo de Oro a mejor película de habla no inglesa y otro más a mejor película de comedia o musical, ha sido aclamada por la crítica extranjera pero no ha tenido la misma suerte en México y otros países de latinoamérica, en donde se le ha acusado de reforzar estereotipos y tratar con insensibilidad la violencia que azota al país norteamericano.

'I’m Still Here', por su parte, cuenta la historia de una madre, interpretada por la actriz brasileña Fernanda Torres, que se ve obligada a reinventarse cuando la vida de su familia se ve destrozada por un acto de violencia arbitraria durante el control cada vez más estricto de una dictadura militar en Brasil, en 1971.

Por esta interpretación, Torres se alzó con el Globo de Oro a mejor actriz en una película de drama y también compitió junto a la francesa 'Emilia Pérez' por el galardón a mejor título de habla no inglesa.

Salles ya había sido nominado al Óscar en 1999 con su filme 'Estación Central' protagonizado por Fernanda Montenegro, madre de Torres, a quien en aquel entonces también fue nominada. EFE

(foto) (video)