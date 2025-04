Sánchez plantea una "batalla" contra los propietarios de redes sociales: acabar con el anonimato y rendir cuentas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alertado del peligro para la democracia que suponen las redes sociales y ha planteado una "batalla" contra sus propietarios a los que ha definido como "tecnomillonarios", proponiendo varias medidas como obligarles a rendir cuentas si no cumplen las normas y acabar con el anonimato en las plataformas.

"Sé que no va a ser sencillo, lo sé, estamos todos un poco asustados porque las personas a las que nos enfrentamos son muy poderosas, tienen recursos financieros y tecnológicos casi ilimitados, aliados muy peligrosos y no están jugando limpio porque no están cumpliendo con nuestras normas morales ni se enfrentan a estas consecuencias", ha lanzado Sánchez en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza). "Pero sé que podemos ganar la batalla porque tenemos razón, porque somos más y porque ya lo hemos hecho en el pasado", ha añadido.

De este modo Sánchez continua su discurso contra lo que recientemente definió como "tecnocasta", en referencia a los dueños de las grandes compañías tecnológicas de Estados Unidos, que se han alineado con el nuevo presidente Donald Trump, investido esta misma semana.

Sánchez ha alertado de los efectos negativos de las redes sociales "ocultos en los algoritmos", que en lugar de empoderar a la gente han acabado en una concentración de poder y riqueza "en manos de unos pocos" y están "polarizando el debate público".

"Los que piensan que porque son ricos están por encima de la ley y pueden hacer lo que quieran. Por eso, estimados amigos, por eso los multimillonarios quieren acabar con la democracia", ha lanzado.

El jefe del Ejecutivo ha anunciado que va a proponer al resto de líderes europeos en el próximo Consejo de la UE poner fin al anonimato en las redes sociales, obligar a las plataformas a "abrir la caja negra de los algoritmos" y finalmente hacer que los directivos y propietarios de las redes "tengan que rendir cuentas si no cumplen con las normas establecidas para estas plataformas".

