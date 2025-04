Felipe González ve "intolerable" que la izquierda soporte que la identifiquen con un "tipejo" como Nicolás Maduro

El expresidente del Gobierno Felipe González cree "intolerable" que la izquierda "soporte que la identifiquen con un tipejo" como el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al tiempo que ha halagado la figura "imbatible" de la opositora María Corina Machado por el "fenómeno de masas" que ha creado, comparado, ha dicho, con el que tuvo en su momento Hugo Chávez.

Así se ha expresado González durante su intervención en una conversación con la periodista Soledad Gallego Díaz y con el director de Le Monde diplomatique, José Natanson, sobre el libro 'Venezuela: Ensayo sobre la descomposición', que ha acogido el anfiteatro Gabriela Mistral de Casa América.

En este contexto, el exmandatario ha asegurado que a María Corina Machado no la han detenido porque "no se atreven a detenerla". "No se detienen a los mitos. Corina es imbatible y la oposición que se oponga a esa imbatibilidad, desaparece, no existe", ha dicho González, para cargar al mismo tiempo contra la "tiranía" de Maduro.

A su juicio, el gobierno chavista "se equivocó" con el sucesor de Machado, Edmundo González Urrutia. "Cómo iban a pensar que González Urrutia podía ganar", ha deslizado, realzando que precisamente este fue el "fenómeno curioso" de la opositora. "El de transferir confianza en una persona que no tenía ninguna representación y ninguna posibilidad", ha dicho González, insistiendo en que era un "poder de transferencia de confianza que nadie podía imaginar que fuera tan potente".

Al hilo, ha recriminado a Maduro que siga "aferrado" al poder "siendo consciente" de que "ha perdido por mucho" las elecciones y que no presente las actas. "Venezuela dejó de ser una democracia cuando entró Maduro en 2015", ha sentenciado.