DePedro, El Brujo y el comienzo de 'A Pie de Calle' protagonizan el fin de semana cultural en Murcia

La música y el teatro centran las nuevas propuestas de la programación de esta semana del Área de Artes Escénicas del Ayuntamiento de Murcia. El Teatro Circo Murcia recibirá a Depedro con su gira 'Un lugar perfecto', un proyecto musical de Jairo Zavala, el cual desde 2008 ha volcado influencias musicales, estéticas y culturales de Latinoamérica, África, el Mediterráneo y Estados Unidos. El concierto tendrá lugar el sábado 25 de enero a las 21.00 horas, un espectáculo que cuenta con el sold out en sus entradas.

La programación del Teatro Romea arrancará con música el jueves 23 de enero a las 20.00 horas, con un espectáculo que también cuenta con el sold out, 'The Best of Soul. Las canciones más grandes del soul'. Este espectáculo musical propone a los espectadores un viaje al corazón de Nueva York para recordar temas como 'When a Man Loves a Woman', 'Soul Man', 'Up on the Roof', 'Duke of Earl' y 'Stand by Me'.

Por otro lado, el teatro llegará a este escenario con dos nuevas propuestas de los clásicos en enero, un ciclo que continua con 'Casting Lear' y 'Mi vida en el arte'. De este modo, el viernes 24 de enero a las 20.00 horas, la creadora y directora de escena, Andrea Jiménez, explorará los cruces entre ficción y realidad, teatro y performance, en una irreverente adaptación de 'Rey Lear' de Shakespeare. 'Casting Lear', coproducción entre 'Barco Pirata' y el 'Teatro de La Abadía', abre así un espacio de encuentro para reflexionar sobre la paternidad, el amor y el perdón. Las entradas para el mismo ya están a la venta por 12, 15 y 18 euros en la taquilla del teatro en horario de martes a viernes de 11.00 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas o a través de la página web del propio teatro (www.teatroromea.es).

Otro de los grandes nombres de la escena, Rafael Álvarez 'El Brujo', regresa al escenario del Teatro Romea con un nuevo espectáculo, 'Mi vida en el arte'. Se representará el próximo sábado 25 a las 20.00 horas y el domingo 26 a las 19.00 horas y el precio de las entradas es de 15, 18 y 22 euros.

El Auditorio de Algezares también cuenta con programación, ya que la compañía murciana 'Traspasarte' presentará por su parte el viernes 24 de enero a las 20.00 horas 'Querida Britney', una performance que plantea preguntas a partir de la hipersexualización, la violencia contenida, las relaciones entre ídolo y fan y la cultura pop. Las entradas cuentan con un precio único de 7 euros y se encuentran a la venta de forma anticipada en la web (www.auditoriosybernal.es), así como en las taquillas del Teatro Circo de Murcia y el Romea. En caso de no agotarse, se podrán adquirir el mismo día, desde dos horas antes del inicio, en la taquilla del propio auditorio donde se celebra.

PROPUESTAS FAMILIARES

El viernes arranca en las calles y plazas de Murcia el ciclo 'A Pie de Calle', integrado este año por trece propuestas de teatro, danza, circo, música y también instalaciones como la que se podrá disfrutar en familia en esta ocasión. 'El extraño viaje del señor Tonet' utilizará el lenguaje universal del juego para compartir historias y crear momentos lúdicos a través de una decena de juegos fabricados con materiales recuperados que permitirán descubrir historias animadas gracias a la robótica, la luz y el sonido. Estos juegos ocuparán la plaza Santo Domingo de Murcia desde las 17.00 a las 20.00 horas con acceso gratuito.

Además, el sábado por la mañana a las 12.00 horas el Salón de los Espejos del Teatro Romea acogerá un nuevo cuento en inglés de ArenaAprende: 'The Little Mermaid', una propuesta para niños y niñas a partir de 4 años que narrará en esta ocasión Meghan Lowey. La entrada se puede adquirir por un precio de 7 euros.

El domingo a las 12.00 horas la música y la diversión de Rock en Familia regresa al Teatro Circo Murcia con 'Queenmanía', un espectáculo que rinde homenaje a la mítica banda liderada por Freddie Mercury, por un precio de entrada de 10, 12 y 15 euros. Por último, el mismo domingo por la mañana en el Auditorio de Beniaján a las 11.00 y 12.30 horas, tendrá lugar 'Huerta' un espectáculo que recuperará los valores arraigados a la tierra y a las costumbres, una delicada propuesta escénica de 'L'Horta Teatre' para niños a partir de 3 años que cuenta con aforo y un precio de entrada de 5 euros.