Vidal (Comuns) tilda el interrogatorio a Mouliáa de "horroroso" y dice que es un "alegato" a "no denunciar"

La portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso, Aina Vidal, ha tildado el interrogatorio a la actriz Elisa Mouliáa de "horroroso" y ha dicho que es un "alegato" a "no denunciar".

"Creo que no hay ninguna mujer que pueda imaginarse una situación como esta, tan revictimizante y tan horrorosa. Creo que eso es un alegato, básicamente, a no denunciar. Creo que está invitando ese juez a que todas las mujeres nos replanteemos. Todas aquellas que no hemos denunciado en alguna ocasión", ha indicado Vidal en rueda de prensa en el Congreso sobre el interrogatorio del juez a Mouliáa, que declaró el 16 de enero ante el juez que investiga al exdiputado de Sumar Íñigo Errejón por un delito de agresión sexual.

Asimismo, Vidal ha subrayado que cuando vio el interrogatorio a la actriz se quedó "absolutamente de piedra". "Se me puso todo el vello del cuerpo de punta", ha añadido.

En este sentido, ha tachado de "inaceptable" la actitud del juez con la artista y ha agregado que, a su juicio, "es una falta de respeto" y "una intromisión inaceptable". También ha criticado que sea un hombre quien explique a una mujer "cómo debe actuar o cómo se debe sentir frente a una posible agresión sexual".

"Todo el cariño hacia Elisa Mouliáa. No me puedo imaginar, no quiero imaginarme viviendo algo parecido. Creo que precisamente un juez lo que debería entender es la importancia de reafirmar precisamente la necesidad de que todas las mujeres entiendan que la justicia es un lugar seguro para todas nosotras. Ayer, o anteayer, o cuando se produjo este interrogatorio, sin duda no lo fue", ha concluido.