Simeone: "Julián reúne todo para jugar en el Atlético de Madrid"

Madrid, 21 ene (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este martes, tras la victoria por 2-1 contra el Bayer Leverkusen en la Liga de Campeones, que Julián Albarez "reúne todo para jugar" en el conjunto rojiblanco.

"Es un futbolista diferente, que tiene la responsabilidad de esto y la está asumiendo de esta manera, con nobleza, humildad, trabajo y jerarquía para sacarle el mejor partido. Me pone muy contento por él. Era una situación importante venir a jugar con nosotros y tiene todo lo que reúne un jugador para jugar en el Atlético de Madrid y que sea por muchos años", dijo.

"Vino para darnos lo que nos está dando. Ojalá se pueda quedar muchos años en el club, porque lo disfrutaremos. Tiene humildad, trabajo, talento, gol, es un chico muy noble y se ha adaptado de menos a más en el equipo", añadió.

Simeone dijo que no se vino "arriba" cuando fijó como objetivo jugar la final de la Liga de Campeones. "Dije lo que quiero. Quiero jugar la final, como todos los entrenadores que juegan la Champions. No es nada novedoso. Estamos recorriendo un camino muy lindo, disfrutándolo, queremos lo mejor y vamos a ir por lo mejor", expresó.

El Atlético remontó un 0-1 con diez jugadores. "Ojalá que no tengamos que atravesar siempre estos caminos, pero el equipo, en el segundo tiempo, fue encomiable. Fue lindo de ver. Fue mucho más que solamente remontar un partido. Hay más. Hay un equipo que tuvo valentía y buscar esos pequeños detalles", destacó.

"Creo que la historia del club es así. El equipo siempre trabaja, cree, busca, insiste. En el segundo tiempo me quedo con un montón de cosas que me gustan del equipo. Trabajar, ser humilde, lo de Reinildo, que era su cumpleaños. Dejó unas palabras en la previa, en la comida, que habla de humildad y eso a mí me emociona. Reinildo, en este segundo tiempo, también tuvo su premio", resaltó.

"El primer tiempo fue duro. No fue bueno. Nos quedamos con uno menos, que lo podíamos haber evitado. Eso hay que gestionarlo. El afortunado soy yo, que tiene receptores que reciben muy bien el mensaje. Lo de Llorente jugando en el medio otra vez me pone muy contento", expuso.

"En la primera parte, el equipo no jugó bien. No pudimos entrar en transición, nos sacaron la pelota, no nos dejaron recuperar, tenían un dominio del juego que nos alejaba de poder jugar el partido que queríamos", admitió el técnico sobre la primera parte, que concluyó con 0-1 en contra y con inferioridad numérica, por la expulsión de Pablo Barrios.

En la segunda parte, el Atlético se rehizo: "Hablamos en el descanso, identificaron el partido que tenían que jugar y elegimos la forma de jugar en el segundo tiempo para poder tener duelos ofensivos para que pudiese llegar el empate, vino el 1-1 diez contra once, controlamos bastante bien el juego ofensivo suyo, que llevaban once partidos ganando, y el año pasado creo que perdieron un partido".

"En el segundo tiempo aparecieron la humildad, el trabajo, la jerarquía, la contundencia, saber sufrir, interpretar cómo hay que jugar... Los jugadores lo interpretaron a la perfección en el segundo tiempo. Diez contra diez percibimos que podíamos ganar el partido", añadió Simeone, que consideró que será un encuentro que "la gente recordará seguro". EFE