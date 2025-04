El líder sudanés Al Burhan quita importancia a las sanciones de Estados Unidos contra él

Jartum, 19 ene (EFE).- El presidente del Consejo Soberano de Sudán y líder del Ejército, Abdelfatah al Burhan, dijo este domingo que no le importa ni le afectan las sanciones impuestas por Estados Unidos el pasado jueves contra él.

"No me importó leer el texto de la decisión de Estados Unidos. No tengo una cuenta bancaria extranjera o inmobiliaria, e incluso mi cuenta local en el Banco Nacional de Omdurman se limita a recibir mi salario como cualquier otro oficial de las Fuerzas Armadas", afirmó, en su primer comentario respecto a las sanciones, durante una reunión con medios en Omdurmán, ciudad vecina a Jartum.

En su alocución, también señaló que el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) "no tiene lugar" en el futuro de Sudán, ni tampoco los que les apoyan.

"Nuestra opción es liberar el territorio y expulsarlos a ellos y a sus partidarios políticos para siempre. La victoria está cerca", aseguró.

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, dijo el pasado jueves que Al Burhan ha obstaculizado de forma repetida el proceso de paz en Sudán, sumido en un conflicto interno desde hace cerca de dos años.

Hizo hincapié en que Al Burhan, gobernante de facto de Sudán, perjudicó los esfuerzos de paz y dificultó de forma reiterada "la transición política hacia un gobierno civil" en su país.

El Gobierno de Sudán rechazó un día después la decisión estadounidense, que la consideró como "manifiesta confusión y falta de sentido de justicia".

El conflicto en Sudán comenzó en abril de 2023 entre el Ejército regular y el poderoso grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) tras el fracaso de las negociaciones para integrar a esa milicia en el Ejército.

El pasado 7 de enero, EE.UU. sancionó también al líder de las FAR, Mohamed Hamdan Daglo -alias Hemedti- tras concluir que ese grupo y sus aliados "han cometido un genocidio", y "han asesinado sistemáticamente a hombres y niños, incluso a bebés, basándose en motivos étnicos, y han atacado deliberadamente a mujeres y niñas de ciertos grupos étnicos mediante violaciones y otras formas de violencia sexual".

Decenas de miles de personas murieron por la guerra en Sudán, y más de 14 millones han tendido que abandonar sus hogares convirtiendo al país en escenario de la mayor crisis de desplazamiento del planeta, según la ONU. EFE