David Alonso sobre su paso a Moto2: "Esta temporada es de aprendizaje, de ir poco a poco"

Jorge Gil Ángel

Bogotá, 18 ene (EFE).- El colombiano David Alonso es el campeón vigente de Moto3 y consiguió el título con un récord de 14 victorias, lo que lo llevó a dar el salto a Moto2 en 2025 en una temporada que, como revela en una entrevista con EFE en Bogotá, será "de aprendizaje".

"Al final, esta temporada es de aprendizaje, de ir poco a poco, acabando carreras, que es lo más importante para coger kilómetros con esta nueva moto e ir evolucionando para tratar, de cara al final del año, de luchar por alguna victoria", revela el piloto de 18 años, que es cauteloso y procura no crear falsas expectativas.

Alonso competirá en 2025 en el CF Moto Aspar Team y ve con emoción el cambio a Moto2: "Voy a competir con rivales que llevan mucho tiempo en la categoría, que tienen mucha experiencia, y luego también a nivel de moto, el estilo de pilotaje no es igual al de Moto3, en Moto2 hay que hacer las curvas de una manera diferente y eso requiere de un poco de tiempo mientras te acostumbras".

El colombiano estrenó su nueva moto en noviembre pasado en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto en unos entrenamientos privados.

Allí estuvo en la clasificación junto a los corredores que se situaron en el segundo grupo, justo tras los de la cabeza, en un test productivo al ser su primer contacto con su nueva moto.

"La probé dos días en noviembre y me gustó porque es divertida de pilotear. Sé que no es fácil, tiene mucha potencia, no tiene ningún tipo de control de electrónica, lo tienes que controlar todo tú, pero a primera vista me ha gustado mucho", expresa.

Por eso es consciente de que "Moto2 es una categoría donde hay mucho cambio, donde hay que cambiar muchas cosas a nivel de físico, pilotaje" porque "la moto es mucho más grande, con mucha más potencia, entonces hay que trabajar bien pero tomárselo con calma al principio".

Para llegar al título de Moto3, Alonso vivió muchas cosas. En 2011, al final de la temporada, tuvo su primera oportunidad con el equipo de Nico Terol y Jorge Martínez 'Aspar', pero por diversas circunstancias su debut no resultó tan explosivo como se podría haber esperado.

Fue quemando etapas en su camino hacia un objetivo mayor y lo hizo, casi siempre, ofreciendo alegrías constantes al equipo ya que en 2018 fue campeón de España de 85GP; dos años después, en plena pandemia de covid-19, ganó la European Talent Cup y un año más tarde repitió título en la Red Bull Rookies Cup.

Se había ganado el pase al mundial de motociclismo, pero en una decisión conjunta de todas las partes, del propio Alonso junto a 'Aspar' y Terol, decidieron disputar la temporada del JuniorGP, en un curso que resultó más duro de lo pensado inicialmente, aunque con la recompensa de sustituir con apenas 15 años en el mundial al candidato del equipo de aquel entonces, Sergio García Dols.

El hueco dejado por la dupla Izan Guevara–Sergio García, que daban el salto a Moto2, resultó ser la gran oportunidad del colombiano, que heredó al equipo profesional que hizo campeones en la escudería 'Aspar' al húngaro Gabor Talmacsi (2007), Nicolás Terol (2011) o Albert Arenas (2020).

Todo esto ocurrió durante su infancia y adolescencia: "Al final es una vida donde vives muchas cosas a una temprana edad, eso lo que quiere decir es que tiene muchos sacrificios, hay parte de la infancia que te pierdes, pero lo haces con gusto porque es lo que te gusta y luego tienes recompensa".

Francesco Bagnaia, Marc Márquez, Pedro Acosta y Jorge Martín, entre otras figuras del motociclismo mundial, se han deshecho en elogios hacia Alonso por los triunfos y récords conseguidos tan joven.

"Siempre agradecido de que hablen así de ti, de que pilotos de Moto GP se fijen en ti y ellos también siempre me recuerdan que lo estoy haciendo bien, pero que en el camino todavía queda (mucho por recorrer) y que tengo que seguir así, pero sin despegar los pies del suelo. Ellos siempre te dan buenos consejos", expresa.

Esa es una razón que tiene el colombiano para mantener la humildad, pues considera que "no hay que subestimar a los rivales, hay que volver a empezar de cero este año, volver a trabajar y siempre con los pies en el suelo".

El piloto, nacido en Madrid pero que cada vez se siente "más conectado con Colombia" y más querido por sus compatriotas, va paso a paso, pero soñando siempre en grande.

"El siguiente sueño más cercano es ser campeón del mundo de Moto2, antes de subir a Moto GP", concluye. EFE

(foto)(video)