Marlaska critica la "máxima inmoralidad" de Mazón y la "pura xenofobia" del PP al comparar Gaza con la dana

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha criticado la "máxima inmoralidad" del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, tras dar la enhorabuena al pueblo de Gaza por la ayuda que va a recibir del Ejecutivo tras la tregua pactada entre Israel y Hamás, mientras que su Gobierno autonómico "va a recibir cero ayudas directas" del de Pedro Sánchez. Marlaska también ha tachado de "pura xenofobia" un comentario del PP en X en el que aseguraba: "si pides la ayuda en árabe llega antes".

"La máxima inmoralidad de un responsable político. ¿Pero qué se va a esperar de un responsable político que el 29 de octubre todavía no sabemos dónde estaba, qué hacía durante cinco horas mientras su comunidad autónoma y, en concreto, la provincia de Valencia, estaba pasando uno de los episodios más trágicos de su historia? Ni siquiera de su historia reciente, de su historia. ¿Qué podemos esperar de una persona que yo calificaría de inmoral?", ha afirmado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

En este sentido, el titular de la cartera de Interior ha dicho que le "preocupa que este tipo de responsables políticos están generando un sentimiento de impunidad preocupante, es decir, de que pueden decir la mayor de las barbaridades y no hay ninguna consecuencia". "Lo que no sé es cómo después del 29 de octubre el señor Mazón sigue donde está", ha subrayado.

Asimismo, ha añadido que no sabe cómo "después de esa inmoralidad, cómo todavía no ha sido contradicho por la Dirección del Partido Popular, sino todo lo contrario". Respecto al comentario del PP, ha señalado que es "pura xenofobia". "Las fronteras entre el Partido Popular y Vox, es decir, entre la derecha y la extrema derecha, yo ya no sé si existen en ese sentido. Están articulando bulos, desinformación", ha remachado.

El ministro ha reprochado al PP "utilizar dos tragedias como esas en parámetros falsos" y ha recordado que en Gaza "50.000 personas, muchos niños han sido asesinados", y en la "tragedia" de Valencia, "más de 230 personas fallecieron". "Han dado un salto, un salto importante en ese sentimiento de impunidad que no entiendo en responsables políticos", ha zanjado.

Marlaska ha asegurado que "todas las ayudas que sean necesarias para Gaza" el Gobierno "las hará y las dotará" por "unos términos de solidaridad y responsabilidad internacional", así como todas las que necesite Valencia, a donde se han destinado "más de 16.600 millones de euros y en ese sentido ya se han hecho efectivos más de 1.400 millones de euros".