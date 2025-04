Giuliani llega a un acuerdo con las trabajadoras electorales de Georgia (EEUU) a las que difamó

El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, el que fuera abogado del expresidente estadounidense Donald Trump, ha llegado a un acuerdo con las dos extrabajadoras electorales del estado estadounidense de Georgia a las que difamó tras acusarlas de amañar los resultados electorales en 2020.

"He llegado a una resolución del litigio con los demandantes que dará como resultado la satisfacción de la sentencia de los demandantes. Esta resolución no implica una admisión de responsabilidad o irregularidad por parte de ninguna de las partes. Estoy satisfecho y no tengo quejas relacionadas con el resultado al que hemos llegado", ha explicado a través de su perfil en la red social X.

Giuliani, de 80 años, ha explicado que ha "podido conservar" su condominio de 3,5 millones de dólares (3,37 millones de euros) en Palm Beach, Florida, donde dice que vive, y sus posesiones más valiosas, después de que un juez ordenara la entrega de parte de sus activos a las demandantes, Ruby Freeman y Shaye Moss.

"Nadie merece ser objeto de amenazas, acoso o intimidación. Este litigio ha afectado a todas las partes. Todo este episodio fue lamentable. Los demandantes y yo hemos acordado no hablar nunca el uno del otro de manera difamatoria, e insto a los demás a hacer lo mismo", ha concluido.

Las dos demandantes, madre e hija, presentaron una denuncia contra Giuliani después de que asegurara que ambas fueron captadas en un vídeo de vigilancia pasando unidades USB con el objetivo de ayudar al presidente, Joe Biden, a ganar los comicios.