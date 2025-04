"Espero que el gobierno siga el ejemplo y apruebe alto el fuego", urge presidente israelí

Jerusalén, 17 ene (EFE).- El presidente israelí, Isaac Herzog, urgió este viernes al Gobierno israelí a aprobar el alto el fuego que debe empezar en Gaza el domingo, instantes después de que haya sido ratificado por el gabinete de Seguridad.

"Espero que el gobierno siga el ejemplo y apruebe rápidamente esta decisión", dijo Herzog en un comunicado. "Este es un paso vital para cumplir con el pacto más alto entre el Estado y sus ciudadanos. No hay mayor deber moral, humano, judío e israelí que traer a todos nuestros rehenes de vuelta a casa".

Tras unas horas inciertas, y discrepancias "de última hora" según la Oficina del primer ministro de Benjamín Netanyahu, el gabinete de Seguridad ratificó este viernes el acuerdo pactado con Hamás, que dará inicio este domingo con la liberación de los primeros rehenes israelíes tras 469 de guerra y cautiverio.

"No me hago ilusiones: el acuerdo traerá consigo grandes desafíos y momentos dolorosos y angustiosos que tendremos que superar y enfrentar juntos. Con todo mi corazón, abrazo a las familias de los rehenes, especialmente a aquellos que saben que sus seres queridos no regresarán en la primera etapa", continuó el presidente.

Según el anexo del borrador de alto el fuego al que tuvo acceso EFE, este domingo y progresivamente cada semana, unos pocos rehenes israelíes serán liberados hasta un total de 33 en la primera fase -dando prioridad a los menores de 19 años, los mayores de 50 y las mujeres- a cambio de más de 1.700 presos palestinos.

Sin embargo, muchos familiares temen que, debido a las presiones del ala ultraderechista de los sionistas religiosos, Israel retome la guerra antes de la segunda fase, que es cuando las partes se han comprometido a liberar al resto de civiles y a los soldados hombres que quedan en manos de Hamás, para terminar intercambiando los cuerpos de rehenes muertos por los de combatientes sin vida. EFE