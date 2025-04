Carmen Borrego reacciona sin filtros al beso de José María Almoguera y María 'la jerezana'

José María Almoguera se ha convertido en el protagonista del primer beso de esta edición en 'GH Dúo'. Aunque el hijo de Carmen Borrego aseguró antes de su entrada al reality que ninguna de las concursantes era su tipo, la casa de Guadalix de la Sierra ha hecho su 'magia' y, después de varios días 'tonteando' e intercambiando miradas cómplices ha dado rienda suelta a su pasión y se ha besado apasionadamente bajo el edredón con María 'la jerezana'.

Un momento íntimo que su madre ha tenido que ver este viernes en el plató de 'Vamos a ver'. Seria, sin poder ocultar su incomodidad e incluso resoplando en algún momento antes de girar la cabeza, Carmen se ha enfrentado a las imágenes de su hijo intercambiando besazos y caricias con la ex de Hugo Pierna.

"Creo que no están haciendo nada malo. A mí me cuesta verlo porque es mi hijo y no lo paso bien, pero me parece que si se gustan por qué no" ha comentado visiblemente azorada. "Esa imagen no la he visto nunca, me da pudor porque es mi hijo" ha confesado, reconociendo que aunque ella no había visto ninguna conexión entre Jose y María -es más, apostaba porque el joven tenía más química con Maica que con la gaditana- la primera semana de qu su hijo se iba a "enrollar" con María. "Le dije 'estás loca', y se ha cumplido" ha desvelado con una sonrisa forzada.

Muy sincera, Carmen ha asegurado que si su hijo hace 'edredoning' con la de Jerez "me meto debajo de la mesa. Hago el programa debajo de la mesa". "Me da muchísimo corte, pero no porque esté haciendo nada malo porque está divorciado y puede hacer lo que quiera con su vida, pero ver en primer plano a tu hijo enrollándose con una mujer no es agradable. No le estoy recriminando nada, pero no me gusta verle " ha expresado.

Sin embargo, ha dejado claro que no cree que José esté haciendo una 'carpeta' con su compañera para tener protagonismo en el reality. "Yo creo que si Jose María ha besado a María es porque siente algo por ella, aunque yo no lo he notado. Yo veo muchísimo el 24 horas y dije que veía mas conexión con Maica, pero me parece que ose está haciendo un concurso estupendo, no porque se haya besado... Darse un beso o hacer edredoning no es nada malo si lo haces porque lo sientes, pero a mí no me gusta y seguramente a su padre tampoco le gustará. Está haciendo las pruebas, se relaciona fenomenal con los compañeros y me gusta ver lo educado que es y eso traspasa la pantalla y me siento orgullosa" ha sentenciado.

Y, aunque todavía no se sabe en qué quedará el incipiente romance entre su hijo y María, Carmen tiene claro que "de momento no quiero tener nuera porque creo que después de una separación uno debe vivir la vida y nada más. Son my amigos, ha habido miradas, ha habido conexión y que vivan la vida que son muy jóvenes".

Pero si su relación se afianzase, la hija de María Teresa Campos ha revelado que su "punto fuerte" como suegra es "no molestar". "No meterme ni invadir el espacio de ellos porque me parece vital. La realidad es que yo no me he metido jamás en el matrimonio de mi hijo porque creo que es fundamental, y de la madre de mi nieto no hablo, y menos mal, porque lo que me importa es la personita" ha concluido.