El presidente iraní asegura que Irán "nunca" planeó matar a Trump durante la campaña

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha asegurado que Irán "nunca" planeó matar al actual presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, durante su campaña electoral, a pesar de que las autoridades estadounidenses acusaron en noviembre de 2024 a un ciudadano iraní de organizar un asesinato a sueldo contra el entonces candidato presidencial en lo que fue presentado como una trama orquestada por Teherán.

"Éste es otro de esos planes que Israel y otros países están diseñando para promover la iranofobia... Irán nunca ha intentado ni planea asesinar a nadie, al menos hasta donde yo sé", ha declarado el presidente iraní en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense NBC.

Al ser preguntado sobre si "nunca hubo un complot iraní" para matar a Trump, Pezeshkian ha manifestado que "nunca en absoluto". Sobre si está dispuesto a prometer que no habrá ningún intento contra la vida de Trump, ha señalado que Teherán "nunca" lo ha intentado y "nunca" lo hará.

Según Washington, el supuesto complot orquestado por Irán estaría relacionado con un patrón más amplio de amenazas contra exfuncionarios de la Administración Trump en represalia por la muerte del general Qasem Soleimani en un bombardeo estadounidense en Irak en enero de 2020.

RELACIONES CON LA NUEVA ADMINISTRACIÓN DE TRUMP

Pezeshkian, que se ha presentado como un moderado, ha sostenido que su Gobierno está abierto al diálogo con la segunda administración de Trump, si bien ha matizado que las autoridades estadounidenses no han cumplido con sus compromisos en el pasado y han tratado de derrocar al Gobierno iraní.

"El problema que tenemos no está en el diálogo, sino en los compromisos que surgen de la conversación y el diálogo que tendremos que asumir", ha dicho, remarcando que han "cumplido todos los compromisos" que tenían que asumir, mientras que "la otra parte (fue) la que desgraciadamente no cumplió con sus obligaciones".

En este sentido, ha agregado que tienen la duda de que "por mucho" que dialoguen "están tratando de derrocar al Gobierno y no de resolver los problemas". "Como es lógico, reaccionaremos ante cualquier acción. No tememos la guerra, pero no la buscamos. Espero solemnemente que esto no ocurra porque irá en detrimento de todos los actores, no sólo de nosotros", ha afirmado.

En cuanto a la situación en Oriente Próximo, ha negado que la posición de Irán se haya debilitado tras la caída del régimen de Bashar al Assad en Siria, las bajas por parte de Israel contra el partido-milicia chií libanés Hezbolá y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza, o los ataques israelíes en territorio iraní.

"En comparación con el año pasado dentro del país, somos más coherentes. Más sólidos. Tenemos una seguridad más sólida", ha aseverado. Sobre si su gabinete forma parte de las negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza, Pezeshkian ha declarado que hace "todo lo posible para que la paz prevalezca en la región".