El homenaje a Manuel Broseta recuerda a Venezuela y pide "mimar día a día los conceptos de libertad y justicia"

El acto homenaje al profesor Manuel Broseta, asesinado por ETA hace 33 años, ha recordado la situación política que se vive Venezuela y en él se ha reclamado "mimar día a día los conceptos de libertad y justicia" porque "no se puede dar por conquistada la democracia".

El reconocimiento se ha celebrado como cada 15 de enero, día en que la banda terrorista acabó con la vida del profesor, en el Parterre levantado en su memoria situado en la avenida de Blasco Ibáñez donde fue tiroteado y al que en esta ocasión se ha invitado al expresidente de la Asamblea de Venezuela, Julio Borges.

Pablo Broseta ha expuesto que este acto es "también un homenaje de todas y cada una de las víctimas del terrorismo y por supuesto también de todos aquellos, hombres y mujeres grandes que en su momento dieron lo mejor de su vida para que hoy disfrutemos de este Estado de Derecho".

"Es importante que mantengamos ese recuerdo, pero sobre todo que sigamos todos y cada uno de nosotros trabajando día a día en mimar los conceptos de libertad, igualdad y justicia". Así, ha recordado a los más de 7 millones de venezolanos que se han exiliado y al respecto ha recalcado: "Hoy es verdaderamente importante reconocer a aquellos que luchan todos los días por restablecer y devolver a su país la libertad y la democracia que aquí disfrutamos".

Broseta, que es también secretario autonómico de Representación ante la UE y las Comunidades Autónomas, ha criticado al respecto que el Gobierno de Pedro Sánchez "se dedique a celebrar durante este año la llegada de la libertad a este país, cosa que no se produjo hasta 1978 cuando todo el pueblo español mayoritariamente aprobó la Constitución", y no reconozca "sin ningún género de dudas" la victoria Maria Corina Machado y Edmundo González en Venezuela. Más aún cuando en Europa "todas las relaciones con el continente sudamericano viene muy marcada por las líneas" que establece España.

Por su parte, el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacado el magisterio legado por el profesor Broseta "en la lucha por la democracia y la libertad" de forma "ambiciosa y humilde" y ha puesto en valor la escuela "jurídica, política y social" que creó y que se ha convertido en un referente. "Este magisterio sirve como motivación y empuje para levantarnos tras las riadas del pasado 29 de octubre", ha señalado.

Del mismo modo, ha dirigido unas palabras a los representantes del pueblo venezolano asistentes al acto de los que ha señalado que, al igual que el profesor Broseta, son ejemplo de "compromiso porque haya diálogo y democracia en una sociedad" para que "la lucha partidista no se imponga sobre la prioridad de lo que tenemos en común".

También ha intervenido el presidente de la Fundación Manuel Broseta, Vicente Garrido, quien ha señalado que el profesor, que hoy tendría 92 años, "estaría en su misma posición de defensa del diálogo de los valores de libertad y democracia que guiaron toda su trayectoria tanto política como profesional" y ha deseado para el pueblo de Venezuela "el mismo régimen de democracia y de libertad que tenemos hoy aquí y por el que tanto luchó Broseta".

El expresidente de la Asamblea de Venezuela, Julio Borges, ha remarcado el paralelismo entre Manuel Broseta y Fernado Albá, que fue su mano derecha, "ambos abogados, ambos luchadores por la justicia, por el derecho y ambos silenciados por la violencia". Así, ha afirmado que "el terrorismo de Estado torturó a Albá a tal nivel que lo asesinaron" en 2018.

"RESCATAR A LA DEMOCRACIA"

Por ello, ha reivindicado que hay que "rescatar a la democracia" porque "no se puede tomar como algo que llegó para siempre" y ha lamentado que Venezuela "no es otra cosa que la expresión más grave de esa crisis, pero es esa enfermedad que tiene los mismos síntomas aquí y en muchos otros lugares". "Si el mundo entero no es capaz de reconstruir ese centro donde la sociedad pueda tener una visión compartida lamentablemente vamos a ver más personalismo más autoritarismo más violencia y más silencio", ha advertido.

Del mismo modo, la alcaldesa de València, Maria José Catalá, ha reivindicado "la necesidad de superar estas etapas oscuras de nuestro país" marcadas por el terrorismo de ETA "sin olvidar ni a sus herederos políticos ni a la misma motivación que llevó a este terrible asesinato, ni tampoco permitir ni tolerar las concesiones a aquellos que nunca han pedido perdón por estos terribles asesinatos".

UN IDENTIFICADO TRAS INCREPAR A MAZÓN

El acto, que ha estado acotado, ha contado con una fuerte presencia de seguridad y agentes de la Policía Nacional han identificado a un hombre que ha increpado al jefe del Consell, Carlos Mazón, durante su intervención.