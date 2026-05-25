Advierten que persisten riesgos en Machu Picchu que amenazan estatus de nueva maravilla

Lima, 25 may (EFE).- La organización internacional New 7 Wonders advirtió este lunes que persisten riesgos y problemas de infraestructura en el parque arqueológico de Machu Picchu que amenazan el estatus de nueva maravilla del mundo, otorgado por esta entidad en 2007, y no permiten a sus visitantes de disfrutar de la experiencia de conocerlo.

El director de New 7 Wonders, Jean Paul de la Fuente, declaró al Canal N que "muchos" les están pidiendo que le quiten "el estatus de maravilla" a la ciudadela incaica por los problemas de sobrecarga turística y deficiencias en la experiencia de los visitantes.

PUBLICIDAD

De la Fuente recordó que ha enviado reiterados comunicados al Gobierno peruano, pero que los problemas persisten sin solución.

Atribuyó esa falta de reacción oficial a "un periodo de inactividad política y administrativa" por los constantes cambios de ministros y autoridades sectoriales debido a la inestabilidad política de Perú, que en los últimos cinco años ha tenido a cuatro mandatarios en el Ejecutivo.

PUBLICIDAD

"No quiero que el sueño de visitar Machu Picchu se cambie en pesadilla cuando lleguen", expresó De la Fuente.

Un comunicado difundido por la organización este lunes subrayó que "no se ha producido ningún progreso ni cambio en todos los problemas que están socavando (...) la credibilidad de Machu Picchu como Maravilla oficial".

PUBLICIDAD

Añadió que la falta de progreso "se debe principalmente a la cuasi parálisis político-administrativa que enfrenta todo el Perú".

No obstante, confió en que quien sea elegido como mandatario, el próximo 7 de junio entre la candidata derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, se comprometa plenamente con su asesoramiento y determinación a revitalizar Machu Picchu para que pueda volver a ser "una maravilla verdaderamente creíble".

PUBLICIDAD

De la Fuente informó que han enviado cartas a ambos candidatos presidenciales para saber si están comprometidos en solucionar estos temas vinculados al principal destino turístico de Perú, y con la expectativa de plantear la creación de una autoridad independiente, como patrimonio nacional y de la humanidad. EFE