Claudio Giráldez: "Podemos mirar de tú a tú a cualquier equipo en cualquier escenario"

El entrenador del RC Celta, Claudio Giráldez, confesó este miércoles que pueden mirar "de tú a tú a cualquier equipo", como al Real Madrid, su rival este jueves en los octavos de final de la Copa del Rey, independientemente del "escenario", en un partido que contará con un recuperado Marcos Alonso, así como Fer López y el nuevo fichaje Jones El-Abdellaoui.

"Podemos mirar de tú a tú a cualquier equipo, en cualquier escenario. Tenemos que minimizar nuestros errores que nos están costando caro en cuanto a puntos, que evidentemente sabemos que cuando estamos a nuestro mejor nivel vamos a tener oportunidades y ocasiones para poder ganar los partidos", aseguró el técnico gallego en la rueda de prensa previa al encuentro de octavos ante el Real Madrid.

Giráldez opina que el equipo gallego cuenta con "el 50 por ciento" de opciones para pasar la eliminatoria, "como cualquier partido de fútbol". "Más allá de nuestros números, nuestras sensaciones nos hacen decir que tenemos argumentos para poder competir contra cualquiera. Qué mejor escenario que un partido en el Bernabéu contra el Real Madrid en Copa del Rey para mejorar en todos los aspectos y afianzarnos en todos los aspectos", manifestó.

Una de las claves, para el técnico del equipo vigués, pasa por los primeros minutos, "por cómo pueden llegar ellos y por el escenario", por lo que deben "entrar rápido al partido". "Sabemos que hay muchos jugadores que seguramente no hayan jugado nunca en el Bernabéu y que tiene que adaptarse rápido, que ellos son poderosos sobre todo cuando están por delante por la capacidad que tienen para poder correr espacios", afirmó.

"Creo que es un equipo que, cuando juega al 200% y está con un nivel de energía bueno y con un nivel de motivación y de atrevimiento, es muy peligroso, con jugadores muy buenos individualmente y ojalá pues podamos hacerles correr detrás de la pelota, minimizarles su potencial ofensivo, intentar sacar a reducir las carencias que como cualquier equipo tienen", analizó a los blancos.

Giráldez especuló sobre el posible planteamiento del Real Madrid, aunque probablemnete "no sea el mismo" que en el partido liguero, porque "el escenario es distinto". "Sí que hay una connotación distinta por ser una eliminatoria. Nuestro modelo se modifica poco, siempre habiendo ajustes como hay en todos los partidos en cuanto a ocupación del espacio, en cuanto a quién va a saltar, quién no, dónde va a salir, mañana lo veréis", destacó.

"Cambiaron mucho el dibujo durante el propio partido y vamos a ver también qué hacen, cómo se disponen en el terreno de juego, si siguen con el plan de lo que estaban haciendo últimamente en ese 4-2-3-1. En este caso, al ser una eliminatoria, siempre todo está un poquito más a flor de piel", reflexionó.

En la convocatoria para el partido, confirmó que entra Marcos Alonso, que se "ha recuperado muy rápido", así como Fer López y el nuevo fichaje Jones El-Abdellaoui, que se estrena en una convocatoria.

Giráldez aprovechó para reconocer que se equivocó el pasado fin de semana con sus declaraciones sobre el arbitraje de Cuadra Fernández. "A veces al acabar un partido con una entrevista tan rápida, una vez finalizas y con todo lo que pasó en ese partido, que fue un partido que pasó un montón de cosas, creo que me equivoqué, no tenía que entrar a enjuiciar lo que hace un profesional e intentaré no volver a hacerlo", sentenció.