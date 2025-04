Grizzlies, Pistons y Suns ganan en una jornada de la NBA con tres partidos aplazados

Nueva York, 11 ene (EFE).- Los Memphis Grizzlies, los Detroit Pistons y los Phoenix Suns se llevaron este sábado la victoria en una jornada de la NBA con tres partidos aplazados.

Dos de ellos, Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs y Los Angeles Clippers-Charlotte Hornets, ya fueron retrasados el viernes debido a los graves incendios que está sufriendo Los Ángeles.

Además, la NBA anunció este sábado por la mañana que el encuentro que se iba a disputar por la tarde entre los Atlanta Hawks y los Houston Rockets también se jugaría en otra fecha debido a las bajas temperaturas y el hielo en Atlanta.

TIMBERWOLVES 125 - GRIZZLIES 127

Dos acrobáticas canastas de Ja Morant en el último minuto le dieron el triunfo a los Grizzlies (25-14) en este vibrante duelo en el que ninguno de los equipos tuvo ventajas de más de 6 puntos.

Esas dos acciones clave maquillaron una actuación discreta de Morant, que se quedó en solo 12 puntos con un pésimo 5 de 19 en tiros. Los mejores de Memphis fueron Jaren Jackson Jr. (33 puntos y 8 rebotes) y Desmond Bane (21 puntos).

El español Santi Aldama volvió a dar buenos minutos desde el banquillo con 11 puntos y un 3 de 4 en triples.

Por su parte, los Wolves (20-18) perdieron después de tres triunfos seguidos y de que Anthony Edwards no pudiera ganar el encuentro con un triple sobre la bocina (su tiro no llegó a tiempo y además no entró). La estrella de Minesota acabó con solo 15 puntos (4 de 13).

Donte DiVincenzo rozó el triple-doble con 27 puntos (6 de 11 en triples), 10 rebotes y 7 asistencias para unos Wolves que metieron el 56,6 % de sus tiros pero que se desangraron con 19 pérdidas de balón que dieron pie a 27 puntos de los Grizzlies y que permitieron 21 rebotes ofensivos de Memphis.

PISTONS 123 - RAPTORS 114

Cade Cunningham se lució con un triple-doble (22 puntos, 10 rebotes y 17 asistencias) para que estos pujantes Pistons (20-19) cosecharan su sexta victoria en sus últimos siete partidos. Tim Hardaway Jr. también resultó fundamental en Detroit con 27 puntos y un enorme 7 de 8 en triples dentro de unos Pistons que brillaron desde el perímetro con un gran 19 de 33.

Immanuel Quickley (25 puntos) fue el más productivo de unos Raptors (8-31) a la deriva, que son penúltimos del Este y que han encadenado cinco derrotas consecutivas.

SUNS 114 - JAZZ 106

Aprovechando un tramo sencillo de su calendario, los Suns (18-19) han sumado tres triunfos en sus últimos cuatro partidos pero todavía siguen fuera del 'play-in' en el Oeste.

Devin Booker (34 puntos con 6 de 12 en triples) y Kevin Durant (25 puntos y 7 asistencias) encabezaron a Phoenix. En los Jazz (9-28), que sufrieron su tercera derrota seguida y que continúan penúltimos del Oeste, el máximo anotador fue Lauri Markkanen (24 puntos). EFE