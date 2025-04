Moyes vuelve al Everton doce años después

Londres, 11 ene (EFE).- El Everton confirmó este sábado la contratación de David Moyes como su nuevo técnico, tras el despido de Sean Dyche.

Moyes vuelve a la que fue su casa entre 2002 y 2013, cuando consiguió llevar al Everton a las rondas clasificatorias de la Champions League y a una final de la FA Cup.

"Disfruté de once maravillosos años en el Everton y no dudé cuando me ofrecieron la oportunidad de volver a este gran club", dijo Moyes en un comunicado.

"Ahora, necesitamos que Goodison y todos los aficionados jueguen su parte en el apoyo a los jugadores y que nos podamos mudar la temporada que viene a un nuevo estadio como equipo de Premier League".

Dyche fue despedido el jueves con el Everton en decimosexta posición, solo un punto por encima del descenso.

Moyes, tras su paso por el Everton, estuvo en el Manchester United una sola temporada, siendo el relevo fallido de Alex Ferguson, y después entrenó en la Real Sociedad, en el Sunderland y en el West Ham United en dos ocasiones. Con los 'Hammers' consiguió su mayor logro, la conquista de la Conference League hace dos temporadas. EFE