Dulce reacciona a las revelaciones de Diego Gómez sobre su relación con Isabel Pantoja

Isabel Pantoja no gana para disgustos. A pesar de que hace 22 años que rompió su relación con Diego Gómez, no ha sido hasta ahora, y tras el desgarrador relato de Isa Pi revelando los desprecios y humillaciones que sufrió por parte de su familia, cuando el malagueño ha decidido romper su silencio y sincerarse ante las cámaras de 'TardeAR' sobre su historia de amor con la tonadillera, que terminó tras la llegada a la vida de la cantante de Julián Muñoz.

Aunque confiesa que él sí estuvo "profundamente enamorado" de la madre de Kiko Rivera, está convencido de que sus sentimientos no eran los mismos. "Yo creo que me tuvo mucho afecto y que las cosas fueron por un cauce, que al final la relación se terminó porque yo era consciente de que eso no era para toda la vida" ha relatado.

"Yo seguía con mi actividad profesional y el que se tenía que desplazar era yo. Llevaba un nivel de vida importante y tenía también un coste personal importante. Y ella era una persona que, en aquella época, generaba muchísimo dinero. Era muy difícil mantener su ritmo de vida" ha reconocido.

Su ruptura a principios de 2002 coincidió con la irrupción de Julián Muñoz en la vida de Isabel, y aunque no ha hablado abiertamente de infidelidad, Diego sí cree que la artista no le fue "leal". "Al final de la relación no fue honesta conmigo. Ella podía haber terminado la relación cuando hubiera querido, pero prefirió que lo hiciera yo, quizás porque no quería centrar la atención de los medios en ella en ese momento" ha sentenciado.

Unas duras declaraciones a las que ha reaccionado la que fuera la mujer de confianza de la cantante de 'Marinero de luces' durante años, y que vivió de primera mano su noviazgo con Gómez, Dulce Delapiedra. "Diego es muy buena persona, y por supuesto que tengo buen recuerdo de él" ha confesado, reconociendo que aunque su relación con Isabel está completamente rota, cree que la tonadillera no se aprovechó del malagueño: "No, para nada" ha afirmado rotunda.

"Me parece muy bien que haya hablado, si es normal. Con su vivencia, lo que ha vivido y ya está, pero ya preguntarme a mí por esto y por lo otro no lo entiendo" ha añadido, intentando mantenerse al margen de las polémicas revelaciones del que fuera novio de Pantoja.

"A estas alturas ya he tenido bastante. Todo muy duro, para ahora que se me venga a mí a preguntar. Yo tengo un recuerdo muy bonito de Diego, lo iba a buscar siempre ala eropuerto de Madrid porque siempre estaba viajando. El único que no ha conseguido tener esa estabilidad con ella. Tanto decía ella de estabilidad, que tenía una estabilidad, que ella estaba divinamente y tal y cual y lo tenía todo el día viajando para arriba y para abajo" ha desvelado, defendiendo que fue el malagueño el que más dio por su relación.

Sin embargo, ha preferido no confirmar si Julián Muñoz tuvo algo que ver en su ruptura con la artista como asegura Diego: "No quiero que se me grabe con estas cosas. Ahora el otro ya está en el otro mundo y no quiero hablar, es que no quiero hablar porque me conozco y no quiero" ha sentenciado, insistiendo en que Gómez "es una maravillosa persona y está en su derecho de hablar y comentar lo que quiera, sus vivencias como yo hablo mis vivencias y ya está. Lo que hemos vivido cada uno, que sí, que nos hemos cruzado, pues sí. La mejor persona que ha tenido a su vera. Lo recuerdo con muchísimo cariño y ha sido muy buena gente y seguirá siendo" ha zanjado, lanzando un último y demoledor dardo a Pantoja: "Él no se ha aprovechado de nada, pero claro, cuando no hay economía, no interesa".