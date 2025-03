El Bayern descarta cualquier interés en Dani Olmo y no ha puesto fecha límite a Musiala y Kimmich

El Bayern Múnich alemán ha descartado cualquier interés por el centrocampista español Dani Olmo, de momento sin ficha para jugar con el FC Barcelona el resto de temporada, y también asegura no haber puesto ninguna fecha límite para que Jamal Musiala y Joshua Kimmich decidan sus respectivos nuevos contratos.

"Realmente no estamos estudiando esto", zanjó Max Eberl, miembro de la directiva deportiva del conjunto bávaro, tras el amistoso de este lunes por la noche ante el Red Bull Salzburgo austriaco sobre cualquier interés sobre el futbolista catalán, al que el Barça no ha podido inscribir por no estar dentro de los parámetros del 'fair play' financiero de LaLiga.

Además, el directivo del Bayern tampoco pondrá a Joshua Kimmich ni a Jamal Musiala una fecha tope para que firmen nuevos contratos. El capitán acaba contrato junto a Alphonso Davies, Manuel Neuer, Thomas Müller y Leroy Sane, mientras que el centrocampista ofensivo tiene contrato hasta 2026.

"Nunca he hablado de ningún tipo de ultimátum en la línea de, ahora es Navidad, ahora los jugadores tienen tiempo para pensar y luego tienen que decir sí o no. Nunca he dicho eso, ni lo haría", aseveró Eberl, que también recalcó que "en algún momento de las próximas semanas y meses, debe haber claridad para todos los implicados".

"Seguiremos adelante con esto. Seguiremos hablando con los jugadores y sus agentes. Y por supuesto queremos tener decisiones en algún momento", añadió Eberl, que apuntó igualmente que cualquier pregunta sobre el futuro de los jugadores no debería causar inquietud durante la segunda mitad de una temporada en la que esperan volver a ganar título y que sea "la mejor posible". "Al final, tenemos que darnos un apretón de manos y seguir adelante. O te dicen 'Oye, lo siento, pero no quiero'. Entonces no pasa nada, y ya nos apañaremos", afirmó.