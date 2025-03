Llull, eterno en Europa

Carlos Mateos Gil

Madrid, 3 ene (EFE).- Sergio Llull (Mahón, 1987) es ya en solitario el jugador con más partidos disputados en la historia de la Euroliga, un récord cuyo techo se desconoce pero que de momento queda en los 426 encuentros, superando en uno al incombustible estadounidense Kyle Hines, recientemente retirado.

De todas las maneras en las que se puede ser leyenda en la máxima competición europea, el español ha elegido la más meritoria, la que mejor refleja la regularidad y la continuidad en una competición que devora a los jugadores en lo físico y en lo mental, siendo cabeza de cartel en un top-10 en el que además de Hynes hay nombres como Sergio Rodríguez, Kostas Sloukas, Paulius Jankunas, Jan Vesely o Giorgios Printezis entre otros.

Y el destino ha querido que fuera de una manera hermosa, en el primer partido del año 2025 y ante sus aficionados, que puestos en pie le aplaudieron y corearon su nombre durante medio minuto cuando saltó a la pista a falta de dos minutos y cincuenta segundos para el final del primer cuarto en el duelo de la jornada 19 que midió a su equipo contra el Bayern de Múnich alemán. Hubo además reconocimiento por parte de sus compañeros y gestos de complicidad con algunos de ellos, como Dzanan Musa o Facundo Campazzo.

El '23' agradeció todo ello, primero dirigiendo también aplausos a la grada y veinte segundos más tarde clavando un triple que desató la locura. Fueron los tres únicos puntos en una cita en la que también dejó dos asistencias, firmando un tránsito discreto hacia el Olimpo.

A la conclusión del duelo su técnico, Chus Mateo, señaló: "Me pongo a mirar imágenes de Llull de joven y es para quitarse el sombrero. Ha tenido la posibilidad por momentos, siendo joven, de renunciar a la carrera en el Real Madrid y probar en la NBA; y no ha querido porque quería estar aquí, defendiendo este escudo, con esta camiseta blanca y no parando de dar alegrías a los madridistas".

"Cuando tenemos un problema todos acudimos a Llull, es un referente a todos los niveles. Muchas veces me toca cabrearme con él y pienso '¿Qué haces, Chus? Que es una leyenda'. No hay jugador comparable a Sergio Llull, seguramente cuando se retire tendrá en la puerta del pabellón una estatua porque es una leyenda para todos nosotros. Y todavía tiene mucho carrete y todos tenemos que aprovecharlo", agregó.

También se refirió a él su compañero Mario Hezonja: "Es increíble. Le doy la enhorabuena, que siga así y que sepa que desde dentro le vamos a apoyar a tope para que bata todos los récords que pueda batir. Llull significa muchísimo para mí y para mi juego, incluso somos muy parecidos en algunas cosas en el vestuario y dentro de la cancha. Es un ejemplo para mí, es un ídolo del madridismo, y le pido que siga mucho más tiempo".

"Nos parecemos en muchas cosas. Somos muy emocionales dentro de la cancha, incluso yo creo que si lo ves desde la televisión puedes pensar que perdemos la cabeza o nos empanamos. No es lo que pasa, pero tenemos muchísima emoción por el baloncesto y yo creo que esto puede sentirlo el equipo entero cuando nosotros estamos dentro", destacó.

Llull, que en su último partido del 2024 ante el Barça se había convertido en el hombre con más apariciones en la ACB con el Real Madrid al alcanzar los 620 y también en el que más 'Clásicos' ha defendido a la entidad, suma así otro tesoro, este caza mayor, al baúl de sus recuerdos baloncestísticos, donde ya se guardan infinidad de récords pero en el que aún hay espacio para más todavía.

Algunos de ellos son patrimonio continental. Así, el año pasado se convirtió en el triplista más prolífico superando a su compatriota Juan Carlos Navarro. Y hace unos días en el que más minutos totales acumula, en competencia abierta con los griegos Kostas Sloukas y Nick Calathes. Además es el quinto con más puntos, 4.068 por los 4.152 de Navarro que es cuarto; y el sexto en asistencias (1.428), casi tan cerca de Milos Teodosic que es quinto (1.468) como de Mike James que es séptimo (1.391).

Y otros quedarán para siempre en su club, donde es el jugador con más partidos, con más puntos, con más asistencias, con más minutos y con más tiros de tres puntos. Todo ello pese a una grave lesión que le mantuvo alejado ocho meses y medio de las canchas entre finales del 2017 y comienzos del 2018, y sin que se vislumbre su meta, pues Llull no ha dado aún señales de pensar en una retirada que el pasado verano asumieron otras leyendas como Sergio Rodríguez y Rudy Fernández.

El escolta menorquín puede presumir, asimismo, de que esas cifras individuales han venido acompañadas de éxitos colectivos. En el caso de la máxima competición europea no solo la ha ganado tres veces, la última de ellas en el 2023 merced a una inolvidable canasta suya frente al Olympiacos griego en Kaunas; sino que en el 2017 fue MVP de la fase regular y entró en el quinteto ideal meses antes de su grave contratiempo físico. EFE