Chus Mateo: "Vamos a hacer que los demás sientan nuestro aliento"

Madrid, 3 ene (EFE).- Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, afirmó que su equipo va a hacer que los demás sientan su aliento al ser preguntado, tras el triunfo en la Euroliga contra el Bayern de Múnich, si siente que el resto de rivales empieza a temer a los suyos ahora que está en una dinámica ascendente.

"Es muy posible que algo de miedo alguno sí tenga porque somos el Real Madrid y vamos a seguir peleando, no nos vamos a parar aquí. Vamos a hacer que los demás sientan nuestro aliento", manifestó ante los medios de comunicación en rueda de prensa.

"Tenemos que meternos en la cabeza que siendo un equipo que aspira a hacerlo muy bien todos los días, habrá días que haya que decir que no ha salido, ser en ocasiones condescendientes. Lo más importante es que cuando llegue el momento de competir estemos lo más alto posible al nivel de forma, que no haya grietas por donde alguien pueda buscar una excusa. Vamos a llegar, vamos a llegar juntos, y cuando lo hagamos los equipos dirán, 'cuidado que viene el Madrid, que saben cómo ganar, que no son el equipo de otros años pero van a ir a por ello'", dijo.

Sobre los momentos malos que han pasado este curso opinó que no han "estado enfermos", pero que les está costando entrar en lo que quieren: "Por momentos hemos tenido una mentalidad en la que nos hacía daño todo y parecía que nos veníamos abajo con cualquier cosa que pasaba en la pista".

"Los jugadores tienen que tratar que no les afecte tanto la derrota y saber que esas derrotas son parte de este camino que vamos a tener que ir andando hasta que llegue el momento de competir. Es dificilísimo ganar todos los días; jugamos once partidos en enero, hay una semana cuádruple y la siguiente es una doble. Que alguien me explique cómo un deportista puede estar sano y mantenerse al mismo nivel todos los días; seguramente no lo vamos a estar", resaltó.

En esa línea, subrayó: "Puede que el día del Zalgiris tocáramos fondo; ese día no salieron bien las cosas, todo fue un desastre y perdimos. Pero este es el camino, que cuando nos caigamos, seamos capaces de levantarnos. Eso demuestra fortaleza y unidad. Tenemos que estar unidos, juntos contra la adversidad. No va a ser un camino fácil, pero nos cuesta asumir la realidad muchas veces porque el año pasado solo perdimos doce partidos en todo el año".

En cuanto al duelo consideró que hicieron "un partido bastante serio de principio a fin", ensalzó el trabajo defensivo y dio por bueno sumar el triunfo y ganar el basket-average: "Llevamos cuatro victorias seguidas; nos da mucho aire para seguir mirando hacia arriba. Pero hay muchos equipos igualados y hay que seguir trabajando para seguir sumando triunfos". EFE