Sara Carbonero confiesa su deseo para 2025 tras poner punto y final al "peor año" de su vida con un desgarrador mensaje

Sara Carbonero ha hecho de su cuenta de Instagram una ventana en la que comparte, con sus más de 3 millones de seguidores, su día a día, sus alegrías, sus penas, y también sus preocupaciones. Y tras un 2024 marcado por la enfermedad de un familiar muy cercano, los rumores de ruptura con Nacho Taboada -con el que mantiene una discreta relación desde hace dos años y medio-, y su emotivo discurso hablando por primera vez públicamente de su lucha contra el tumor maligno de ovario que se le diagnosticó en 2019, ha vuelto a utilizar sus redes sociales para sincerarse y hacer balance de un año que, como ha confesado en un desgarrador mensaje, ha sido el "peor" de su vida.

"Tengo tantas ganas de que termine este año que me voy a permitir adelantarme al despedirlo" comienza el post que publicaba el 31 de diciembre. "Adiós, 2024. Gracias por todo lo que me has enseñado a base de golpes y resiliencia. Gracias por ayudarme a hacer una criba y saber quién sí y quién no" añadía, revelando que "siempre te recordaré como el peor año de mi vida , pero serás solo eso, un vago recuerdo".

"Y algún día, no dolerás" ha afirmado convencida, abriendo su corazón al confesar que "me has robado muchas cosas, muchos planes, conciertos, viajes, proyectos".

"No todo va a ser malo" admite, reconociendo que 2024 "también has sido el año de la aceptación y la liberación. Y qué bien sienta cuando aligeramos peso de la mochila".

Un mensaje en el que Sara también ha querido lanzar un deseo muy especial a sus seguidores para 2025 que desliza lo mal que lo ha pasado en el último año a pesar de que mantener su dolor en silencio: "De cara a los próximos 365 días os deseo mucha salud y amor para todas y todos. Coraje y ganas para una vida que a veces duele tanto que quiebra".

Como ha querido destacar, "la vida no está para comprenderla, está para vivirla. Y qué cierto es. Y ojo, que respirar no es vivir". Por ello, la periodista lanza una promesa en clave musical. "A partir de ahora vamos a vivir como si cada día fuera el último de nuestras vidas, que ya nos lo recuerda Dani Martín. A dejarnos llevar por el puro viento de Robe. Como si ya no nos jugáramos nada, que diría Leiva".

"En este 2025 abrazad mucho, decid te quiero, haced alguna locura, escuchad mucha música. Que los arrepentimientos vengan no por lo que hacemos sino por lo que dejamos de hacer. Que nuestro miedo se convierta en valentía. Que sigamos buscando ser nuestra mejor versión. Ese es mi propósito y ninguno más, que luego no los cumplo" confiesa, revelando así cuál es su deseo para 2025, que también pasa, por "trabajarme, saber quién soy, enmendar errores y hacer sentir mejor a los míos". "Y nunca, nunca, perder la fe" ha concluido, diciendo una vez más "adiós" a 2024 con un "te puedes ir por donde viniste", antes de recibir el año nuevo con "cerramos ciclo despegamos" que deja claro que tiene muchas esperanzas puestas en este 2025 que acaba de comenzar.