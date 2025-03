¡Primicia! Óscar Casas, primeras palabras tras salir a la luz su relación con Ana Mena: "Es increíble, espectacular"

El año que acaba de terminar, 2024, nos ha dejado parejas sorpresa, como la de Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi, o Hiba Abouk y Antonio Revilla. También la de Ana Mena y Óscar Casas, cuya relación confirmaba con unas apasionadas imágenes la revista '¡Hola!' hace unos días después de semanas de rumores que apuntaban que su amistad había dado paso al amor tras conocerse el pasado verano en el rodaje de la película 'Ídolos'.

En la cinta -que se estrenará próximamente- interpretan a un piloto de motociclismo y una tatuadora que se enamoran irremediablemente, y una vez más la realidad ha superado a la ficción, y ya podemos decir que la artista y el actor son la pareja de la temporada.

Antes de separarse por unos días para disfrutar de las Navidades en familia, ella en su Estepona (Málaga) natal, y él en Punta Cana con sus padres y sus cuatro hermanos -Mario, Christian, Sheila y Daniel Casas-, Ana y Óscar protagonizaban una romántica despedida en la que lejos de ocultarse dieron rienda suelta a su pasión compartiendo besos, miradas y caricias a plena luz del día después de que el actor asistiese al concierto de fin de gira de su novia en el Wizink Center de Madrid el pasado 22 de diciembre.

Y ahora por fin tenemos la confirmación del hermano de Mario Casas, que a su llegada a Madrid con su familia tras diez días en un exclusivo resort en República Dominicana -donde han dado la bienvenida a 2025 por todo lo alto- se ha deshecho en piropos con su novia.

Cansado tras el largo viaje en avión, Óscar ha deseado feliz Navidad y feliz año a todos y ha revelado que su fin de 2024 ha sido "increíble". "Todo muy bien, lo hemos pasado la verdad que increíble, es una maravilla siempre pasar las vacaciones con la familia, lo hemos pasado impresionante. Estoy un poco dormido, que vengo de dormir ocho horas, ¿eh?" ha apuntado entre risas.

Su deseo para 2025, como ha confesado, es "sobre todo salud y amor para mi familia y que todos estemos bien y que todo siga bien". En lo profesional, "se estrenará 'El gran salto', se estrenará 'Ídolos', así que con muchas ganas, muchas ganas obviamente" ha añadido, confirmando con un "sí" y una tímida sonrisa que el amor con Ana Mena tampoco puede faltar en el año que acaba de empezar.

Y aunque prefiere mantener su historia de amor lejos del foco mediático, tampoco esconde sus sentimientos por la cantante: "Es que, de verdad, mira, no me termina de gustar hablar de mi vida privada, la verdad. Cuando era más joven sí que lo compartí más y ahora me he dado cuenta que es mejor. Pues no hablar mucho, ir poco a poco y ella es maravillosa". "Ella es increíble, es espectacular" ha confesado, reconociendo que Ana se ha convertido en alguien muy importante para él.

No es el único Casas que ha arrancado el año enamoradísimo, ya que su hermana Sheila no ha dudado en adelantar su vuelta de República Dominicana para celebrar la Nochevieja con Álvaro Muñoz Escassi. "Están a tope" ha exclamado.