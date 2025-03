Asraf nos deja una pista sobre el sexo del bebé que espera con Isa Pantoja: "No me líes..."

Tras celebrar Nochebuena y Navidad por todo lo alto en Nueva York, Isa Pantoja y Asraf Beno han vivido una de las Nocheviejas más especiales de sus vidas a la espera de convertirse en padres de su primer hijo en común. Aunque su relación con Isabel Pantoja y con Kiko Rivera continúa siendo nula y la peruana ya ha dejado claro que por su parte no va a haber más intentos de acercamiento, no han despedido el año solos, ya que la familia del concursante de realities se ha desplazado hasta El Puerto de Santamaría, Cádiz, para estar con ellos.

Por delante, un 2025 marcado por la llegada de su bebé, cuyo nacimiento está previsto para el próximo junio y del que la pareja ya podría conocer el sexo aunque por el momento lo mantengan en secreto.

Isa revelaba antes del inicio de las fiestas navideñas que tiene el presentimiento de que podría ser niño -porque está teniendo un embarazo muy bueno y sin ninguna molestia-, y ha reconocido que es lo que a ella le gustaría. "Así seré la reina de la casa" bromeaba en 'Vamos a ver', confesando que Asraf prefiere una niña ya que él tiene dos hermanos, y que por el momento todavía no han decidido el nombre. "Si es niña sé cual va a ser, pero no lo quiero decir. De niño Asraf tiene pensados nombres, pero no me convence ninguno. Yo quiero algo así como internacional" adelantaba, dejando en el aire si dirán el sexo o esperarán a que nazca el nuevo miembro de la familia para anunciarlo.

Pues bien, Asraf ha tenido un pequeño desliz ante las cámaras de Europa Press con el que ha confirmado, sin pretenderlo, que a sus 15 semanas de embarazo Isa ya sabe si espera niño o niña. "El otro día fue la primera vez que hicimos la ecografía 5D y la verdad es que fue muy bonito, fue flipante ver la imagen tan realista y tan bonita" ha apuntado emocionado, feliz porque todo marcha "muy bien" y su mujer se encuentra fenomenal.

Entre risas, el modelo ha admitido que ya conocen el sexo del bebé, pero ha esquivado las preguntas afirmando que "yo lo que venga, que venga con salud". Sin embargo, ha reaccionado con un "no me líes" y una sonrisa reveladora a si es una niña, dejando entrever que su primer hijo en común podría ser una "mini Isa".

Además, Asraf ha reconocido muy sincero que "no sabe" si en 2025 se podría producir un acercamiento entre Isa y su madre, aunque sí ha confesado que es algo que a él le "gustaría". "Claro que me gustaría, pero no lo sé. Gracias".