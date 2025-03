Hombres G y Juan Magan reciben el 2025 por todo lo alto en Starlite Christmas

La última noche del año fue el broche de oro que STARLITE Christmas puso a su segunda edición en Madrid. Una celebración de Nochevieja inolvidable para los asistentes, en la que no faltó detalle para el disfrute.

El emblemático grupo madrileño Hombres G, icono del pop desenfadado para toda una generación, aún con su formación original, se subió anoche al escenario de las estrellas para hilar uno detrás de otro los incontables éxitos de la banda que lleva en activo desde 1983. Encargados de ofrecer el último concierto de 2024 y cerrar la II edición de STARLITE Christmas, ofrecieron un concierto tan especial como emocionante.

David Summers (cantante y bajo), Rafa Gutiérrez (guitarra), Dani Mezquita (guitarra) y Javi Molina (batería) demostraron desde el inicio, pletóricos de felicidad y de optimismo, que estaban allí con el objetivo de -tal y como se titula una de sus canciones más conocidas y que, por supuesto, no faltó en el repertorio-, "Voy a pasármelo bien". Y es que con una setlist como la que atesora el grupo creado en Madrid a principios de los 80, fue imposible pasárselo de ninguna otra manera.

"Estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor, ella se fue con un niño pijo, en un Ford Fiesta blanco, y un jersey amarillo". Pocos inicios de canción han sido tarareados por el público con más fuerza y felicidad que el de "Devuélveme a mi Chica" de Hombres G, todo un mito de la historia del pop nacional.

También "Venezia", "El Ataque de las Chicas Cocodrilo", "Mujer de bandera", "Si no te tengo a ti", "No te puedo besar" ... una lista de hits interminable que sonaron anoche en el auditorio, y que no solo han superado el paso de los años con solvencia, sino que han ido creciendo con el tiempo gracias a la experiencia de la banda y a su estatus de temas legendarios.

Tras el concierto en el Auditorio, Juán Magán fue el encargado de marcar el ritmo en la pista de baile para dar la bienvenida al 2025. Considerado el rey del electro latino y uno de los DJs más queridos de la familia STARLITE, firmó una velada frente a los platos del lounge, conocedor de lo que necesita un after party al nivel de las estrellas.

Muchos rostros conocidos eligieron STARLITE Christmas para disfrutar de esta noche única, y recibir el nuevo año de la mejor forma posible. Entre ellos, Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas, Hamza Zaidi, Chucho Valdés, Pablo Carbonell, Irene Villa, Juan Peña, Paloma Segrelles, Fiona Ferrer; y Jaime y Marta Martínez Bordiú, quien además celebró su cumpleaños subiéndose al escenario a cantar "Marta tiene un marcapasos" con David Summers.