Un ataque con drones provoca daños en un depósito de petróleo de la región rusa de Smolensk

Un ataque con drones perpetrado supuestamente por las Fuerzas Armadas de Ucrania ha provocado una fuga de petróleo y un incendio en un depósito de combustible de la región rusa de Smolensk, situada en el oeste de Rusia, ha denunciado el gobernador local, Vasili Anojin.

El incidente ha tenido lugar en el distrito de Yartsevo, cuando uno de los aparatos no tripulados fue derribado por los sistemas de defensa rusos y sus restos cayeron sobre el citado depósito. El gobernador, que no ha ofrecido detalles precisos, sí ha aclarado en su cuenta de Telegram que no hay riesgo alguno para zonas residenciales.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha cifrado en 68 los drones derribados en territorio ruso este martes de madrugada, diez de ellos sobre Smolensk. Esta lista incluye también 25 interceptaciones en la región de Briansk y otras 17 en la península de Crimea, controlada por Rusia desde el año 2014.

Por otro lado, la agencia rusa para el transporte aéreo ha informado de la suspensión de los vuelos en el aeropuerto de Kazán, apelando a razones de seguridad. El aeródromo ya ha sufrido restricciones similares en días previos, a raíz de ataques atribuidos a Ucrania.