Detenido un hombre por agredir a su pareja en presencia de su hija de tres años en Palma

La Policía Local de Palma detuvo el pasado 11 de noviembre a un hombre, de origen boliviano, de 47 años de edad, como presunto autor de un delito de lesiones de menor gravedad en el ámbito familiar, por haber agredido a su pareja, en presencia de la hija de ambos, una menor de tres años, en un domicilio de calle Aragón con Avenidas.

En una nota de prensa, la Policía Local ha informado a los medios de comunicación que, a las 14.15 horas del pasado 11 de noviembre, la Base del 092 comisionó de urgencia una dotación de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) a un domicilio de calle Aragón con Avenidas, ya que una mujer estaba siendo agredida por su pareja.

La requirente manifestó que había discutido con su marido, aunque no había pasado nada. No obstante, los agentes observaron las marcas de golpes en el rostro de la mujer y, al ser interrogada por ello, ésta admitió que se los había provocado su pareja para obligarla a abandonar el domicilio, todo ello en presencia de la hija en común del matrimonio, la cual no había sufrido ningún daño.

Preguntado el hombre, éste admitió haber discutido con su mujer, pero no que la había golpeado, añadiendo que únicamente la había zarandeado.

Escuchadas ambas partes y valorando las pruebas, los agentes comunicaron al presunto agresor, un hombre, de origen boliviano, de 47 años de edad, su condición de detenido como presunto autor de un delito de lesiones de menor gravedad en el ámbito familiar.

La víctima fue acompañada por agentes para recibir asistencia sanitaria al Hospital de Son Espases y, después, a dependencias de la Policía Local. Si bien rehusó presentar denuncia, la Unidad de Protección Familiar (UPFA) le aplicó el protocolo de protección Viogen tras obtener una valoración de riesgo de nivel Bajo.

Una vez concluidas las primeras diligencias, la División de Policía Judicial puso a disposición de la Policía Nacional el detenido junto al atestado.