Laso: "Paris Basketball es la sorpresa de la Euroliga, será un partido complicado a nivel mental"

El entrenador del Saski Baskonia, Pablo Laso, reconoció este jueves que Paris Basketball, su próximo rival en la Euroliga, "es la sorpresa" de la competición por su número inesperado de victorias, por lo que pidió a su equipo "estar concentrados todo el partido", que "será complicado a nivel mental".

"Paris Basketball es probablemente la sorpresa de la Euroliga. No por el juego, sobre todo, por las victorias, un número que nadie esperaba a principio de temporada", elogió el técnico del conjunto vasco en la previa del duelo de este viernes (20.30) ante los franceses en el Buesa Arena.

Para Laso, estas sorpresas son habituales en una Euroliga en la que "todos los equipos son muy complicados, difíciles". "Y Paris tiene un estilo de un juego muy abierto, con una base de jugadores que llevan varios años jugando juntos, el año pasado ganaron la Eurocup, y han ido encontrando tener éxito de esa manera. Sin cambiar muchas cosas, han ido creciendo como equipo", analizó.

"Es un equipo muy competitivo, con un estilo diferente, muy agresivo, sobre todo a nivel defensivo, con mucho riesgo, pero que les está yendo muy bien. Y en ataque, dependiendo mucho de la inspiración individual, pero que duda cabe que con jugadores jugando a un nivel muy alto", agregó.

Para Laso, Paris tiene "jugadores que han crecido mucho", como TJ Shorts, Nadir Hifi o Collin Malcolm, "jugadores que igual no tienen nombre, pero que han ido creciendo mucho". "Sobre todo a partir de un estilo en el que TJ Shorts y Hifi generan mucho. ¿Puedo parar a TJ Shorts? Sí, claro que puedo, el problema es que es como la manta, no te tapes mucho de arriba, no vaya a ser que se te queden los pies helados", reflexionó.

"Ya hemos jugado con ellos y ya les conocemos, hay que valorar lo que hicimos bien en el partido de ida, creo que les controlamos bien su ritmo anotador, controlamos el ritmo del partido. Fue un partido que nosotros no tuvimos prácticamente acierto, y la sensación de que no éramos capaces de darle la vuelta", recordó sobre la derrota por 67-65 en la capital francesa.

Por eso, pidió a sus jugadores "estar muy concentrados todo el partido". "Si analizas el partido, dices 'si lo estamos dominando, lo estamos llevando bien, pero vamos siempre detrás', tienes que meter canasta, si no, no vas a ser capaz de tener ese dominio. Por eso creo que mañana es un partido complicado a nivel mental", auguró.

"Lo primero que tenemos que hacer es bajar nuestro número de pérdidas, porque ellos son agresivos y te corren, y además son capaces de anotar en esa transición, no hacer malos tiros, tenemos que ser capaces de obligarles a defender", expresó, antes de destacar el "buen trabajo" de Tiago Splitter, jugador histórico del Baskonia, a los mandos del equipo francés.